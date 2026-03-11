தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அல்லும் பகலும் பாடுபடுகிறேன் - திருச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
தமிழ்நாட்டில் இன்று புதிதாக 5 ரயில் சேவைகளை தொடங்கி வைத்துள்ளேன். இதன் மூலம் சுற்றுலா துறை வளர்ச்சி அடையும். ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
Published : March 11, 2026 at 6:10 PM IST
திருச்சி: தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக முழு அர்ப்பணிப்புடன் அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சியை அடுத்த பஞ்சப்பூரில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சென்னை மணலியில் உள்ள இந்தியன் எண்ணெய் நிறுவனத்தின் மசகு எண்ணெய் தயாரிப்பு ஆலை, கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் 9 லட்சம் வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் எரிவாயு விநியோகம் செய்யும் திட்டம் உள்ளிட்ட 5,655 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். மேலும், நாகர்கோவில் - சரலப்பள்ளி இடையிலான அம்ரித் பாரத் உள்ளிட்ட 5 புதிய ரயில்களின் சேவைகளையும் அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கலந்து கொண்டார். அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பொருநை அருங்காட்சியக வடிவ கேடயத்தை நினைவுப் பரிசாக வழங்கினார். மேலும், மத்திய அமைச்சர்கள் பியூஸ் கோயல், முருகன் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி, நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
திருச்சிக்கு வந்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இன்று ரூ.5,655 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்துள்ளேன். இவை உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையானவை. இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் எரிவாயு கட்டமைப்புக்கு இன்று அடிக்கல் நட்டப்பட்டுள்ளது. ரூ.3,700 கோடி மதிப்பிலான இந்த கட்டமைப்பு நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் உள்ள 9 லட்சம் வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் எரிவாயு விநியோகம் செய்யப்படும். இயற்கை எரிவாயு என்பது காற்று மாசை குறைக்கும்.
சென்னையில் உள்ள இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் புதிய ஆலை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உலகிலேயே உள்ள மிகப் பெரிய ஆலைகளில் ஒன்று. இது தமிழ்நாடு தொழிற்துறைக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். மசகு எண்ணெய் தயாரிப்பு, வெளிநாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை கணிசமாக குறையும். தேசத்தின் பொருளாதாரத்தையும் பாதுகாக்கும்.
370 கிலோ மீட்டர் நீள ஊரகப் பகுதி சாலைகளை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயன் அடைவார்கள். இது ஊரகப் பகுதி பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும்.
கடந்த ஆண்டு கங்கைகொண்டசோழபுரம் வந்திருந்தேன். ராஜேந்திர சோழனின் பிரமாண்ட கட்டுமானத்தைப் பார்த்து வியப்பு அடைந்தேன். இது யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம். அங்கும் ஒரு நெடுஞ்சாலை திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கங்கைகொண்ட சோழபுரத்திற்கு செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
மேம்பட்ட இந்தியா - மேம்பட்ட தமிழ்நாடு என்பது தான் எங்களது இலக்கு. அதற்காகவும். தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனுக்காகவும் முழு அர்ப்பணிப்புடன் மத்திய அரசு அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டு வருகிறது. வருங்காலத்திலும் தொடர்ந்து பாடுபடுவோம்.
இவ்வாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.