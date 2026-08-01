மதுரை சாலையோர வியாபாரியை பாராட்டி பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி கடிதம்
"இந்த திட்டத்தின் கீழ் உரிய நேரத்தில் பணம் பெற்று, உங்கள் தொழிலை வலுப்படுத்த முடிந்தது என்பதை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன்" என தனது கடிதத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 11:19 PM IST
மதுரை: பிரதமரின் ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்று வெற்றிகரமாக தொழில் நடத்தி வரும் மதுரையை சேர்ந்த வியாபாரியை பாராட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நெகிழ்ச்சிகரமான கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.
மதுரை மேலச்சித்திரை வீதியில் சிறிய உணவுக் கடையை நடத்தி வருபவர் சுப.தேசியமணி. பிரதமரின் ஸ்வநிதி (PM SVANIDHI) என்ற திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்ற அவர், தற்போது ஒரு தொழில்முனைவோராக மாறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த திட்டத்தால் தனது வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறியது என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடந்த மாதம் கடிதம் ஒன்றை எழுதினார். அந்தக் கடிதத்தில் அவர் கூறியிருந்ததாவது:
கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தின் கடினமான சூழலில், 'பிரதமரின் ஸ்வநிதி' திட்டத்தின் கீழ் வங்கி வழியாக மூன்று முறை கடன் உதவி பெற்று, அதனை முழுமையாகவும் உரிய நேரத்திலும் திருப்பிச் செலுத்தினேன்.
அந்த அனுபவத்தால் உந்தப்பட்டு, தனது தொழிலை மேலும் வலுப்படுத்த தற்போது நான்காவது தவணைக் கடனைப் பெறவுள்ளேன். நாட்டுக்காக சேவையாற்றும் பிரதமரின் நல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், நீண்ட ஆயுளுக்காகவும் வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கிறேன்" என தனது கடிதத்தில் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
வியாபாரி தேசிய மணியின் கடிதத்தை படித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவருக்கு பதில் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். அதில் பிரதமர் மோடி கூறியிருப்பதாவது:
இந்த திட்டத்தின் கீழ் உரிய நேரத்தில் பணம் பெற்று, உங்கள் தொழிலை வலுப்படுத்த முடிந்தது என்பதை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். கடனை முறையாக திருப்பி செலுத்தி, தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்காக இத்திட்டத்தை மீண்டும் பயன்படுத்திக் கொண்ட உங்களின் நேர்மை, கடின உழைப்பு மற்றும் மன உறுதியை பாராட்டுகிறேன்.
உங்கள் தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கு எனது வாழ்த்துகள். சாலையோர வியாபாரிகள், சிறு தொழில்முனைவோருக்கு அதிகாரமளிப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. தினமும் கடினமாக உழைக்கும் மக்களுக்கு மரியாதையும், சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்க வேண்டும்.
நீண்ட காலமாக, சாலையோர வியாபாரிகளும் சிறு தொழில் செய்பவர்களும் வங்கி கடன் உதவிகளைப் பெறுவதில் சிரமப்பட்டு, பிற ஆதாரங்களை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. இந்த நிலையை மாற்றி இத்தகைய பயனாளிகளுக்கு நிறுவன அளவிலான நிதி உதவியை வழங்கும் நோக்கத்துடன் 'பிரதமரின் ஸ்வநிதி' திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
உரிய நேரத்தில் அரசின் மூலம் கிடைக்கும் ஆதரவு, எவ்வாறு உழைக்கும் குடிமக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது என்பதை உங்களின் இந்த வெற்றிப் பயணமும், நம்பிக்கையும் நிரூபித்துள்ளது.
உங்களின் இந்த அனுபவமானது, மறறவர்களையும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற உத்வேகம் அளிக்கும். இத்தகைய கூட்டு முன்னேற்றம்தான், வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கிய நாட்டின் பயணத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும். உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு மகிழ்ச்சி, வளம் மற்றும் நல் ஆரோக்கியம் கிடைக்க எனது வாழ்த்துகள்" என தனது கடிதத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.