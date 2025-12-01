ETV Bharat / state

சிவகங்கை பேருந்து விபத்து; பிரதமர் மோடி இரங்கல்

சிவகங்கை பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நிவாரண நிதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: சிவகங்கை அருகே 2 அரசு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளதோடு, நிவாரணமும் அறிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக தமது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ' சிவகங்கை அருகே நிகழ்ந்த பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும், இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படுவதாக பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து, இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரமும் இழப்பீடாக வழங்கப்படும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இந்த கோர விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 3 லட்சமும், படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 1 லட்சமும் நிவாரணமாக அறிவித்தார்.

மேலும் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியரையும், அம்மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சராக கே.ஆர் பெரியகருப்பனையும் நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதை உறுதி செய்யுமாறு வலியுறுத்தி இருப்பதாகவும் அவர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருந்தார்.

திருப்பத்தூரிலிருந்து காரைக்குடி நோக்கி வந்துகொண்டிருந்த அரசு பேருந்தும், காரைக்குடியிலிருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த மற்றொரு அரசு பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளாகின. பிள்ளையார்பட்டி அருகே நேற்று மாலை நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில் இரண்டு பேருந்துகளின் முன்பகுதி முற்றிலும் நொறுங்கின.

இந்த விபத்தில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே 8 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு, திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அவர்களில் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி 3 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பலி எண்ணிக்கை 11ஆக உயர்ந்தது. மேலும் காயமடைந்த 40க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த கோர விபத்து குறித்து திருப்பத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சிவகங்கை சம்பவம் குறித்து நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில் இரண்டு பேருந்துகளும் அதிகவேகமாக இயக்கப்பட்டதே விபத்துக்கு காரணம் என்று தெரியவந்துள்ளது.

