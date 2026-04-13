திமுகவின் தவறுகளை மக்களிடம் பட்டியலிடுங்கள்! பிரதமர் மோடி கொடுத்த ராஜதந்திர 'டிப்ஸ்'

திமுக அரசின் மக்கள் விரோத போக்கு காரணமாக பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டம் அனைவருக்கும் சரியாக சென்று சேரவில்லை என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 8:56 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அரச குடும்பம் மக்கள் நலன் மீது அக்கறை இல்லாமல் இருப்பதை எடுத்துக் கூற வேண்டும் எனவும், திமுக அரசு செய்ய தவறியதை பட்டியலிட்டு மக்களுக்கு காட்டுங்கள் எனவும் பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை வழங்கினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் 2026-க்கு இன்னும் சரியாக ஒன்பது நாட்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தேர்தல் பரப்புரையை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் களத்தில் பம்பரமாய் சுற்றி வருகின்றனர்.

திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாதக, தவெக என தேர்தலில் நான்குமுனைப் போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் வெற்றிக்கனியை பறிக்கும் நோக்கில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகித்து வரும் பாஜக பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து செயலாற்றி வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு பாஜக பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொளி மூலம் இன்று உரையாடி, அவர்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூரைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் குமார், விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த காளிராஜ், கோயம்புத்தூர் கவுண்டம்பாளயம் தொகுதியைச் சேர்ந்த ரம்யா, நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலம் தொகுதியின் ரமேஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “பெண்கள், மீனவர்கள், இளம் தலைமுறை வாக்காளர்களிடம் நமது ஆட்சியின் நன்மைகளை சொல்லுங்கள். நமது தேஜ கூட்டணியின் ஆட்சி இருந்தால் (டபுள் எஞ்சின்) எவ்வளவு நலத் திட்டங்களை நமது அரசு நிறைவேற்றும் என்பதை இளம் வாக்காளர்களிடம் எடுத்து கூறுங்கள்.

பிரதம மந்திரி முத்ரா திட்டம், பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அதை மாநில அரசு சரியாக செயல்படுத்த விடுவதில்லை. பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் கெளரவ கொடை திட்டத்தின் வாயிலாகவும், முத்ரா கடன் வாயிலாகவும் பல திட்டங்களை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. முத்ரா கடன் திட்டத்தின் வாயிலாக, பெண்கள் அதிகம் பயன் பெற்றுள்ளனர்.

மேலும், திமுக அரசின் மக்கள் விரோத போக்கு காரணமாக பிரதம மந்திரியின் வீட்டு வசதி திட்டம் அனைவருக்கும் சரியாக சென்று சேரவில்லை. இதை திமுக அரசு சரியாக செயல்படுத்தி இருந்தால், தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இன்று கான்கிரீட் வீடுகள் கிடைத்திருக்கும்.

மக்கள் மத்தியில் திமுகவை அம்பலப்படுத்த வேண்டும். மத்திய அரசின் திட்டங்களை பெற்ற மக்களை சந்தித்து மோடி அரசின் சாதனைகளை குறித்து எடுத்துக் கூறுங்கள். இது மோடியின் உத்தரவாதம் என்று உறுதி அளியுங்கள்” என்று தெரிவித்தார்.

பின்னர், பா.ஜ.க பூத் கமிட்டி பொருப்பாளர் பெண்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை என்று தெரிவித்தார். அதற்கு பதிலளித்த மோடி, “இது போன்ற சட்டவிரோத செயல்களுக்கு திமுக அரசு ஊக்கம் அளித்து வருகிறது. பெண் பயனாளிகளை சந்தித்து, அவர்களின் அனுபவங்களை காணொளிகளாக தொகுத்து, மக்களிடம் பகிருங்கள்.

தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் ஊழல் தொடர்பான கோபம் இருக்கிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்த பிறகு, ஊழல் கறை படிந்த அரசியல்வாதிகள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

திமுக-வின் மோசடிகளை பட்டியலிடுங்கள். அதில் எத்தனை அமைச்சர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்; எத்தனை கோடி ரூபாய் கையாடல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை காணொளியாக எடுத்தோ, அவர்களிடம் நேரடியாக பேசியோ புரிய வையுங்கள்” என்று ஆலோசனை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர், “டெல்லியில் ஒரு அரச குடும்பம்; தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரச குடும்பம். அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்காக ஆட்சி செய்யாமல், தங்களின் சுயலாபத்திற்காக ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள்.

அவர்களுக்கு மக்கள் குறித்து கவலையும் இல்லை. 2ஜி ஊழல் ஆகட்டும், ஜல்லிக்கட்டு, கச்சத்தீவு என அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அரச குடும்பங்களின் தங்களுடைய சுயநலம், சுயலாபம், ஆதாயம் இவை தான் இந்த அரச குடும்பங்களின் நோக்கம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தான் கூறிய ஆலோசனைகள் படி நடப்பீர்கள் என்று நம்புவதாக பாஜக பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகளிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

