ராமநாதபுரம்: பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை - இளைஞர் கைது!
மாணவியை கத்தியால் குத்திய முனிராஜ் அருகில் இருந்த காவல்நிலையத்திற்கு நேரடியாக சென்று சரணடைந்துள்ளார்.
Published : November 19, 2025 at 10:03 AM IST
ராமநாதபுரம்: ஒருதலை காதலால் பள்ளி மாணவியை இளைஞர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேராங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மாரியப்பன், கவிதா தம்பதியின் மகள், அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வந்தார். இந்நிலையில் அதே ஊரைச் சேர்ந்த குப்புசாமி, முத்துமாரி தம்பதியின் மகன் முனிராஜ் (20) என்பவர் அந்த பெண்ணை கடந்த ஒரு வருடமாக ஒருதலைபட்சமாக காதலித்ததாகவும், இதற்கு அந்த மாணவி மறுப்பு தெரிவித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று வழக்கம் போல் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்திற்கு மாணவி நடந்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது, மாணவியை பின் தொடர்ந்து வந்து பள்ளி செல்லும் வழியில் இடைமறித்த முனிராஜ், தன் இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் அவரது கழுத்தில் குத்தி கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளார். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மாணவி மயங்கி விழுந்துள்ளார். மாணவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், மாணவி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மாணவி இறந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், மாணவியை கத்தியால் குத்திய முனிராஜ் அருகில் இருந்த ராமேஸ்வரம் நகர் காவல்நிலையத்திற்கு நேரடியாக சென்று சரணடைந்துள்ளார். மேலும், தன்னை காதலிக்க மறுத்ததால் மாணவியை கொலை செய்துவிட்டதாக காவல்நிலையத்தில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
பின்னர், முனிராஜை ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக காவல்துறையினர் அழைத்து சென்றுள்ளனர். மேலும், முனிராஜ் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை காவல்துறையினர் சேகரித்து வருகின்றனர். உயிரிழந்த மாணவியின் உடல் ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
காதலிக்க மறுத்ததால், வீட்டின் அருகில் உள்ள பள்ளிக்கு சென்ற மாணவியை, வழியிலேயே இடைமறித்து இளைஞர் ஒருவர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.