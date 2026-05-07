ETV Bharat / state

நாளை 12ஆம் வகுப்பு ரிசல்ட்; தேர்வு முடிவுகளை அறிய புதிய வசதி

மாணவர்கள் தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்கும்போது அளித்த செல்போன் எண்களுக்கு மதிப்பெண் விவரம் அனுப்பப்படும் எனவும், தேர்வு முடிவுகளை இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என அரசுத் தேர்வுகள் துறை அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 7, 2026 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியிடப்படுகிறது. முதல் முறையாக வாட்ஸ்அப் செயலியில் தேர்வு முடிவுகளை பார்க்கலாம் என்று அரசு தேர்வுகள் துறை அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தின் கீழ் படித்து 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் தேர்வு முடிவுகள் நாளை(மே 8) காலை 9.30 மணிக்கு மணிக்கு வெளியிடப்படவுள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in, results.digilocker.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் தங்களது தேர்வு எண், பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை பதிவு செய்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளிகளிலும் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவர்கள் பயின்ற பள்ளிகளில் சமர்ப்பித்த உறுதிமொழிப் படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள செல்போன் எண்ணிற்கும், தனித்தேர்வர்களுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும்போது வழங்கிய செல்போன் எண்ணிற்கும் குறுஞ்செய்தி (SMS) வழியாக தேர்வு முடிவுகள் அனுப்பப்படும்.

இதையும் படிங்க.. முருங்கை இலை பொடி: தினமும் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?

வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவும் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். 7845252525 என்ற எண்ணுக்கு "Hi" என்ற பதிவிட்டடு, பின்னர் வரும் செய்தியில், துறையின் பெயர் மற்றும் தேர்வர்களின் வகுப்பினை தேர்வு செய்தால், தேர்வு எண் மற்றும் பிறந்த தேதி கேட்கும். அவற்றை பதிவு செய்தால், தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும்.

இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை மூலம் வாட்ஸ் அப் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முடிவுகள் குறித்த சந்தேகங்கள் இருப்பின் 14417 என்ற உதவி மைய எண்ணை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம்.

மாணவர்களுக்கு அறிவுரை:

மாணவர்கள் தங்களது தேர்வு முடிவுகளை தைரியத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் எதிர்கொள்ள வேண்டும். தேர்வில் பெறப்படும் மதிப்பெண்கள் ஒருவரின் வாழ்க்கை, திறமை அல்லது தன்மதிப்பை நிர்ணயிப்பவை அல்ல. தேர்வு முடிவுகள் எதிர்பார்த்தபடி அமையவில்லை என்றாலும் நம்பிக்கையை இழக்கவோ, தமக்குத் தாமே தீங்கு விளைவிக்கவோ அல்லது எவ்வித தீவிரமான முடிவுகளையும் எடுக்கவோ கூடாது.

ஒவ்வொரு மாணவரும் வாழ்க்கையில் பல்வேறு வழிகளில் முன்னேறி வெற்றி பெறும் திறன் கொண்டவர்கள்; மேலும் எதிர்காலத்தில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. தேர்ச்சியடையாத மாணவர்களுக்கு விரைவில் துணைத்தேர்வு எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அவர்களுக்கு ஆதரவாக பள்ளிகள் மூலம் சிறப்பு பயிற்சியும் வழங்கப்படும்.

இந்த காலக்கட்டத்தில் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பொறுமையுடனும் அக்கறையுடனும் புரிதலுடனும் துணை நிற்க வேண்டும். ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கு தேவையின் அடிப்படையில் வழிகாட்டுதல், ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்கி, அவர்கள் நேர்மறை எண்ணத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் இருக்க உதவிட வேண்டும்.

இதையும் படிங்க.. சாமந்திப்பூவில் புரதச்சத்து! புதிய ஆய்வு சொல்வது என்ன?

மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான 14417, 104, 14416 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

12TH RESULT
EXAM RESULT ON WEBSITE
TOMORROW RESULTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.