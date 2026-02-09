ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு தொடங்கியது - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பார்வையிட்டார்

ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு தொடங்கியது - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பார்வையிட்டார்
மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், தங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, இரண்டு கட்டங்களாக பிரித்து இந்த செய்முறை தேர்வை நடத்துகின்றனர்.
Published : February 9, 2026 at 12:29 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு இன்று (பிப்.9) தொடங்கியது.
ப்ளஸ் ஒன், ப்ளஸ் டூ ஆகிய வகுப்புகளுக்கு தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழி பாடங்களை தவிர 28 பாடங்களுக்கு செய்முறை தேர்வு தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஒரு செய்முறை தேர்வுக்கு தலா 20 மதிப்பெண்களும், அகமதிப்பீட்டிற்கு 10 மதிப்பெண்களும் என மொத்தம் 30 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. மீதியுள்ள 70 மதிப்பெண்களுக்கு எழுத்து தேர்வு நடைபெறும்.
இதனிடையே, நடப்பாண்டில் 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வரும் மார்ச் 2 முதல் 26ஆம் தேதி வரை பொதுத் தேர்வு நடைபெறுகிறது. இந்த பொதுத்தேர்வினை பள்ளியில் பயின்று வரும் 7 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 892 மாணவர்களும், தனித்தேர்வர்களாக 26 ஆயிரத்து 441 மாணவர்களும் எழுதவுள்ளனர். இந்த பொதுத்தேர்வுக்காக 4,221 மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், பொதுத்தேர்வை முன்னிட்டு செய்முறை தேர்வு (வேதியியல்) இன்று தொடங்கியது. வரும் 14ஆம் தேதி செய்முறை தேர்வுகள் நடைபெறவுள்ளன. அரசு தேர்வு துறை இயக்குனரின் அறிவுறுத்தலின்பேரில், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், தங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இரண்டு கட்டங்களாக பிரித்து இந்த செய்முறை தேர்வினை நடத்துகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: என் உயிருக்கு ஆபத்து; போலீஸும் உடந்தை; முதலமைச்சரை சந்திக்கணும் - மதுரை திமுக நிர்வாகி பேட்டி
சென்னை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 574 மேல்நிலைப் பள்ளிகள் உள்ளன. இதில் முதல்கட்டமாக 290 மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள 15,000 மாணவர்களுக்கும், இரண்டாம் கட்டமாக 284 பள்ளிகளில் உள்ள 16 ஆயிரம் மாணவர்களுக்கும் செய்முறைத் தேர்வு நடைபெறுகிறது.
செய்முறை தேர்விற்கு முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள், வேறு பள்ளியைச் சார்ந்த ஆசிரியர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். செய்முறை தேர்வுக்குரிய மதிப்பெண்களை, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மூலம் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதிக்குள் உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அரசு தேர்வுத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக, சென்னையில் உள்ள நந்தனம் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் இன்று நடைபெற்ற 12-ஆம் வகுப்பு செய்முறைத் தேர்வினை, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.