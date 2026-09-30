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பிளஸ் 1 மாணவியை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் – ஆட்டோ ஓட்டுநர் கைது

ஆட்டோ ஓட்டுநரை, மேலூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 9:34 PM IST

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மதுரை: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவியை செல்ஃபோனில் மிரட்டி அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஆட்டோ ஓட்டுநரை அனைத்து மகளிர் போலீசார், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர்.

மதுரை மாவட்டம், மேலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 38 வயது ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர், அரசு பள்ளி மாணவிகளை ஆட்டோவில் பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று வந்துள்ளார். அப்போது 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவருடன் அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து மாணவியின் குடும்பத்தினர், ஆட்டோ ஓட்டுநருடனான பழக்கத்தை அறிந்து, அவரை வேறு ஆட்டோவில் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

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இந்நிலையில், இரவு நேரத்தில் மாணவி வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்று வீடு திரும்பவில்லை. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், மாணவியை பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர். பின்னர் மாணவியை கண்டுபிடித்து வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விசாரித்துள்ளனர்.

அப்போது, ஆட்டோ ஓட்டுநர் செல்ஃபோனில் தன்னை தொடர்புகொண்டு மிரட்டி அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக மாணவி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து மாணவியின் தந்தை அளித்த புகாரின் பேரில், மேலூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர். சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாரின் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

TAGGED:

பாலியல் வன்கொடுமை
போக்சோ
POCSO ACT
SEXUALLY ASSAULTED
PLUS 1 GIRL SEXUALLY ASSAULTED

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