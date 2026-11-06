த.வெ.க ஆட்சியைக் கவிழ்க்க பேரம்: முஸ்தபா புகாரின் அடிப்படையில் முன்னாள் துணை மேயர் பி.எம். மன்னனிடம் விசாரணை
நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரும்போது ஆதரவாக வாக்களிக்க ரூ. 15 கோடி தருவதாக பேரம் பேசியதாக எம்எல்ஏ முஸ்தபா சில நாட்களுக்கு முன்பு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார்.
Published : November 6, 2026 at 10:25 AM IST
மதுரை: த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க பேரம் பேசியதாக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா அளித்த புகாரின்பேரில், மதுரையின் முன்னாள் துணை மேயர் பி.எம். மன்னனிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அதிகாரத்தை பறிக்கும் வகையில், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் பேரம் பேசப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தன. குறிப்பாக, மதுரை மத்திய தொகுதி த.வெ.க எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபாவிடம் தொடர்புகொண்டு, ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
முஸ்தபா புகார்
த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் மீண்டும் குதிரை பேரத்தில் சிலர் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரும்போது ஆதரவாக வாக்களிக்க ரூ. 15 கோடி தருவதாக தன்னிடம் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேரம் பேசியதாகவும் மதுரை மத்திய தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முஸ்தபா சில நாட்களுக்கு முன்பு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.
இதுதொடர்பாக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். அவரது புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையைத் தொடங்கிய மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் மதுரை மாநகராட்சியின் முன்னாள் துணை மேயர் பி.எம். மன்னனை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அழகிரியின் ஆதரவாளர்; அதிமுகவில் இணைந்தவர்
விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள பி.எம். மன்னன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகிரியின் தீவிர ஆதரவாளராக அறியப்பட்டவர். மதுரை அரசியலில் அழகிரியின் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வந்த இவர், கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார்.
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இந்த நிலையில், த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க பேரம் பேசியதாக எழுந்துள்ள புகாரில் பி.எம். மன்னன் காவல்துறையினரின் விசாரணை வளையத்திற்குள் வந்திருப்பது மதுரை அரசியல் வட்டாரத்தில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசியல் பேரத்தின் பின்னணி என்ன?
எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபாவிடம் பேரம் பேசியது யார்? த.வெ.க-வின் அதிகாரத்தை மாற்றுவதற்காக எத்தகைய பேரம் பேசப்பட்டது? இதற்கு பின்னணியில் வேறு அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் அல்லது முக்கியப் பிரமுகர்கள் உள்ளனரா? இதற்கான திட்டமிடல் எங்கு நடைபெற்றது? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முன்னாள் துணை மேயர் பி.எம். மன்னனிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையில் வெளியாகும் தகவல்கள் மதுரை அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.