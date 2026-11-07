தேனியில் ஆதரவின்றி வசித்து வந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு - உடலை தள்ளு வண்டியில் மயானத்திற்கு கொண்டு சென்ற அவலம்
உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலை, மயானத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல இலவச அமரர் ஊர்திக்கு அப்பகுதி மக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். ஆனால், குறுகிய தெரு, தீபாவளி நேரம் என்பதால் அமரர் ஊர்தியின் உதவியும் கிடைக்கவில்லை.
Published : November 7, 2026 at 9:32 PM IST
தேனி: தேனி அருகே ஆதரவின்றி வசித்து வந்த 70 வயது மூதாட்டி உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். உடலை எடுத்துச் செல்ல இலவச அமரர் ஊர்தி வராத நிலையில் தள்ளு வண்டியில் உடலை வைத்து, இரண்டு கிலோமீட்டர் எடுத்துச் சென்று மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
தேனி அருகே உள்ள பழனிசெட்டிபட்டி பகுதியில் சீதா லட்சுமி என்கிற 70 வயது மூதாட்டி, ஆதரவின்றி தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். கடந்த சில நாட்களாக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர், இன்று உயிரிழந்தார்.
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இதையடுத்து, உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு உறவினர்கள் யாரும் முன் வராததால் அவரது இறுதிச் சடங்கை நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. அக்கம் பக்கத்தினர், உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலை, தேனி நகராட்சி மின் மயானத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல இலவச அமரர் ஊர்திக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஆனால், குறுகிய தெரு மற்றும் தீபாவளி நேரம் என்பதால் அமரர் ஊர்தியின் உதவியும் கிடைக்கவில்லை.
ஆம்புலன்ஸ் வராததால் மூதாட்டியின் உடலை தள்ளு வண்டியில் எடுத்துச் சென்ற அவலம் #Theni | #Ambulance | #ETVBharattamillnadu | #AmbulanceIssue | #MedicalNegligence https://t.co/GthnbYhMHP— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 7, 2026
இதனால் மூதாட்டியின் உடல், அவர் வசித்து வந்த தெருவில் வைக்கப்பட்டது. இதையறிந்த சமூக ஆர்வலர் குரு ஐயப்பன் மூதாட்டியின் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு அப்பகுதி மக்களுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்தார். பின்னர், தெருவில் வசித்தவர்கள், மூதாட்டியின் உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் நடத்தி உதவி புரிந்தனர்.
தொடர்ந்து இலவச அமரர் ஊர்தி சேவை கிடைக்காததால் வேறு வழியின்றி மூதாட்டியின் உடலை தள்ளு வண்டியில் வைத்து சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்டு சென்று, தேனி மின் மயானத்தில் உடலை தகனம் செய்தனர்.
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தீபாவளி பண்டிகை நாளில் ஆதரவின்றி உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலை எடுத்துச் செல்ல அமரர் ஊர்தி வராததால், தள்ளு வண்டியில் தள்ளிச்சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மூதாட்டியுடன் உடலை தகனம் செய்ய முன்வந்த சமூக ஆர்வலர் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.