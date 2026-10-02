"ட்ரோல் செய்யாதீங்க மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு"- அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் வேண்டுகோள்
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுடன் கலந்துப் பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 4:16 PM IST
சென்னை: "ட்ரோல் செய்ய வேண்டாம், மனசு சங்கடமாக இருக்கிறது, குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள், திருத்திக் கொள்கிறோம்" என்று அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை கோயம்பேடு புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (அக்.02) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், “வெற்றிப் பயணம்” திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.
அத்துடன் மகளிருக்கு கட்டணமில்லாப் பேருந்துப் பயணச்சீட்டை வழங்கி, பயணம் செய்யும் மகளிருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து, மகாத்மா காந்தியின் 158- வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினார்.
வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் 12,695 பேருந்துகள் இயக்கம்
"தமிழ்நாட்டிலுள்ள 7 போக்குவரத்துக் கழகங்களின் மாநகர், நகர்புற சாதாரணப் பேருந்துகள் மற்றும் மலைப் பகுதிகளில் 40 கி.மீ. வரை மட்டுமே மகளிர் கட்டணமின்றிப் பயணம் செய்து வந்த நிலையில், இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்து, இன்று முதல் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களால் இயக்கப்படும் மாநகர, நகரப் பகுதிகளில் இயங்கும் எக்ஸ்பிரஸ், எல்எஸ்எஸ், டீலக்ஸ் (Deluxe) அரசுப் பேருந்துகள், புறநகர் சாதாரணப் பேருந்துகள் (Mofussil Ordinary) மற்றும் 40 கிலோ மீட்டருக்கு மேற்பட்ட மலைப்பகுதி சாதாரணப் பேருந்துகள் (Ghat Ordinary) ஆகியவற்றிற்கும் விரிவுப்படுத்தப்பட்டு, மொத்தமாக 12,695 பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணமில்லாமல் பயணம் மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (2.10.2026), சென்னை, கோயம்பேடு பேருந்து முனையத்தில் “வெற்றிப் பயணம்” திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்து, மகளிருக்குக் கட்டணமில்லாப் பேருந்துப் பயணச்சீட்டை வழங்கினார்.#CMJosephVijay | #TNDIPR | #VettriPayanam |… pic.twitter.com/VwHHmM7srl— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 2, 2026
இதன்மூலம், 7 அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் 12,695 பேருந்துகள் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு, 1,68,500 நடைகள் (Singles) இயக்கப்படும். இதன்மூலம் நாளொன்றுக்கு சுமார் 84.32 லட்சம் மகளிர் பயன்பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மகளிர் பயணிகள் புகார் அளிக்கலாம்
'வெற்றிப் பயணத் திட்டம்' தொடர்பான புகாரை மகளிர்கள் 149 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணில் அளிக்கலாம். டிஜிட்டல் வழித்தட பலகை உள்ள பேருந்துகளில் "வெற்றிப் பயணம்" தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். டிஜிட்டல் வழித்தட பலகை இல்லாத பேருந்துகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட "வெற்றிப் பயணம்" ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஒட்டப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், "ஏசி பேருந்துகள் மற்றும் வால்வோ பேருந்துகளில் மகளிர் இலவசப் பயணம் தொடர்பாக, துறைச் சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை செய்த பின் முடிவெடுக்கப்படும். பயணிகளை மரியாதையாக நடத்த வேண்டும் என்று நடத்துநர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுடன் கலந்துப் பேசி முடிவெடுக்கப்படும்.
ஆண்களுக்கான பேருந்து கட்டணங்களில் மாற்றங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை; தேர்தல் நடைமுறை இருக்கிறது; எதுவும் செய்ய முடியாது. ட்ரோல் செய்ய வேண்டாம், குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள் திருத்திக் கொள்கிறோம். ட்ரோல் செய்வதால் மனசு சங்கடமாக உள்ளது. நேற்றுக்கூட கோயம்புத்தூரில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். இன்று அதிகாலை 02.00 மணி வரை அரசுப் போக்குவரத்துத் துறையைச் சேர்ந்த அனைவரும் உழைத்திருக்கின்றனர்.
பண்டிகை காலங்களில் அரசுப் பேருந்துகளைக் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்தில் நிறுத்துகிறோம். 3,000 அரசுப் பேருந்துகளும் ஒரே இடத்தில் நிறுத்துவது சாத்தியமா?, மக்கள் பெரும் கூட்டமாக இங்கு நிற்கும்போது இரண்டு அல்லது மூன்று பேருந்துகள்தான் நிறுத்த முடியும். அதிகபட்சமாக, ஒரு மாவட்டத்திற்கு நான்கு அரசுப் பேருந்துகள் தான் நிறுத்த முடியும். அதற்குள் அவசரப்பட்டு இடம் பிடிப்பதற்காக தம்பி, தங்கைகள் ஏற முயற்சிக்கிறார்கள். அதை ஒரு சிலர் வீடியோ எடுத்துக் கூட்டம் என்று பதிவு செய்கிறார்கள். இரவு 02.00 மணி வரை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் அரசுப் போக்குவரத்துத் துறையின் இயக்குநர் இருந்துள்ளார்.
ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு இடையேயான கட்டணப் பிரச்சனை குறித்து அவர்களுடன் பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகள் பயணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.