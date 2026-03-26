பணியிட மாற்றத்தை எதிர்த்து வேளாண் துறை உதவி அலுவலர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் தள்ளுபடி

அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அவர்கள் தங்களுக்கு வசதியான இடத்தில் பணியாற்றுவதை உரிமையாக கோர முடியாது என்று நீதிபதி புகழேந்தி தெரிவித்தார்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
Published : March 26, 2026 at 10:22 PM IST

மதுரை: தோட்டக்கலைத் துறையில் பணிபுரியும் உதவி அலுவலர்களை வேளாண் துறைக்கு பணிக்கு இடமாறுதல் செய்து பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மதுரை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் தோட்டக் கலைத் துறையில் பணிபுரியும் உதவி அலுவலர்கள் வேளாண் துறை பணிக்கு இடமாறுதல் செய்யப்பட்டனர். இந்த இடமாறுதலையும், இந்த இடமாறுதலுக்கு வழிவகுக்கும் அரசாணைகளையும் ரத்து செய்யக் கோரி, தோட்டக்கலைத் துறை உதவி அலுவலர்கள், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனுக்களை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதி புகழேந்தி விசாரித்து வந்தார். அவர் இன்றைய தினம் (மார்ச் 26) மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தார். அப்போது நீதிபதி புகழேந்தி கூறுகையில், "உழவர் - அலுவலர் தொடர்பு திட்டம் 2.0" என்பது விவசாயிகளுக்கும் வேளாண்மை அல்லது தோட்டக் கலைத் துறை அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உதவி வேளாண்மை அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி தோட்டக்கலை அதிகாரிகள் தாங்கள் வழக்கமாக மேற்கொள்ளும் களப்பயணங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.

இந்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, வேளாண்மைத் துறை அதிகாரிகளும், தோட்டக் கலைத் துறை அதிகாரிகளும் விவசாயிகளைத் தனித்தனியாகச் சந்தித்து வந்தனர். இப்பணியை இரு துறை அலுவலர்களும் இணைந்து மேற்கொள்ளும் வகையில் தற்போது இடமாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

எனவே, இந்த அச்சம் தொடர்பாக அரசாணைகளிலேயே தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசாணைகளை எதிர்த்து தோட்டக் கலைத் துறை அலுவலர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இடமாறுதலை ரத்து செய்ய முடியாது. இந்த வழக்கில், மனுதாரர்கள் அரசு ஊழியர்கள். அவர்கள் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்கு வசதியான இடத்தில் பணியாற்றுவதை உரிமையாக கோர முடியாது. எனவே, அவர்களின் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன" என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

உயர்நீதிமன்றம்
HC MDU BENCH
தோட்டக்கலைத் துறை
பணியிடமாற்றம்
PLEA AGAINST TRANSFER DISMISSED

