போலீசில் இருந்து தப்ப முயற்சி; கீழே விழுந்த இளைஞரின் கையில் மாவுக்கட்டு
அரசு அதிகாரியை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தது, காவலருக்கு மிரட்டல் விடுத்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் இளைஞரை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : November 8, 2026 at 9:43 AM IST
திருவள்ளூர்: செங்குன்றத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளரை பட்டாக்கத்தியால் வெட்ட முயன்ற இளைஞர், போலீசிடம் இருந்து தப்பியோட முயன்றபோது கீழே விழுந்து கை முறிந்து மாவுக்கட்டு போடப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் காவல் நிலையம் அருகே உள்ள செங்குன்றம் (ரெட் ஹில்ஸ்) பேருந்து நிறுத்தத்தில், கடந்த வியாழன் கிழமை இரவு இளைஞர் ஒருவர் மது போதையில் பட்டாக் கத்தியுடன் ரகளையில் ஈடுபட்டதாக புகார் கிடைத்தது. அந்த புகாரைத் தொடர்ந்து அங்கு சென்ற உதவி ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் விசாரணை செய்தார்.
அப்போது, மது போதையில் இருந்த இளைஞர் போலீசாரை வெட்ட முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனே சுதாரித்த உதவி ஆய்வாளர் செந்தில்குமார், தனது சீருடையில் இருந்த பெல்ட்டை கழற்றி, கத்தியால் தாக்க வந்த இளைஞரிடம் இருந்து தன்னை தற்காத்து, அந்த இளைஞரை பிடித்து காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், அவர் செங்குன்றத்தை சேர்ந்த தினேஷ் என்பது தெரியவந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, தினேஷ் காவல்நிலையத்தில் இருந்து சுவர் ஏறிக் குதித்து தப்ப முயற்சி செய்துள்ளார். அவரை காவல்துறையினர் பிடிக்க முயன்றபோது, கீழே விழுந்த தினேஷின் இடது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
போலீஸை தாக்க முயற்சி; கீழே விழுந்த இளைஞருக்கு கையில் மாவுக்கட்டு #Tiruvallur | #police | #tnpolice | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/mjoXn52Js5— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
இதனையடுத்து அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற காவல்துறையினர், தினேஷின் கையில் மாவு கட்டுப் போட்டனர்.
தொடர்ந்து அரசு அதிகாரியை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது, சீருடையில் இருந்த காவலருக்கு மிரட்டல் விடுத்தல், ஆயுதம் வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து தினேஷை பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள இடத்தில் உதவி ஆய்வாளரையே பட்டாக்கத்தியால் வெட்ட முயன்ற இளைஞர் கீழே விழுந்து கையில் எலும்பு முறிந்து மாவுக்கட்டு போடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.