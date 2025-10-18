ETV Bharat / state

ஏற்காடு ரோஜா தோட்டத்தில் மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணி தொடக்கம்!

காஸ்மாஸ், ஜினியா, மேரி கோல்ட் பூ, செலோசியா, டொரோனியம் பூ, சால்வியா, சோலோமெஸ் பூ, பெட்டுனியம் ஆகிய மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணியை தோட்டக்கலை துறையினர் மேற்கொண்டனர்.

ஏற்காடு ரோஜா தோட்டத்தில் மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள்
ஏற்காடு ரோஜா தோட்டத்தில் மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சேலம்: ஏற்காடு ரோஜா தோட்டத்தில் மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணியை தோட்டக்கலை துறையினர் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஏற்காடு, தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. இங்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவது வழக்கம். இவர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் ஏற்காட்டில் கோடை விழா மற்றும் மலர் கண்காட்சி ஆகியவை ஆண்டுதோறும் நடைபெறும்.

இதில், குறிப்பாக தோட்டக்கலை துறையின் கீழ் ஏற்காடு அண்ணா பூங்கா, ஏரி பூங்கா, தாவரவியல் பூங்கா, ஐந்திணை பூங்கா, மற்றும் ரோஜா தோட்டம் ஆகிய பூங்காக்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஏற்காடு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் தவறாமல் இந்த பூங்காக்களுக்கு சென்று சுற்றிப்பார்த்து மகிழ்வது வழக்கம். அந்த வகையில், தற்போது கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விடுமுறை என டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருகை புரிவர்.

இதையும் படிங்க: 55 ஆண்டுகளாக பட்டாசு சப்தம் கேட்காத தீபாவளி! பறவைகளுக்காக பரிவு காட்டும் கிராமம்!

இவர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் தோட்டக்கலை சார்பில், பூங்காவில் பல்வேறு வகையான மலர்களை பார்வைக்கு வைப்பது வழக்கம். அதன் முன்னேற்பாடாக ஏற்காடு ரோஜா தோட்டத்தில், மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணியை தோட்டக்கலை துறையினர் இன்று தொடங்கினர்.

இதில், உரங்கள் நிரம்பிய மலர் படுக்கையில் விதைகள் பதியம் செய்யப்படுகிறது. இந்த விதைகள் வளர்ந்து வரும் டிசம்பர் மாதம் பூக்கள் பூக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, காஸ்மாஸ், ஜினியா, மேரி கோல்ட் பூ, செலோசியா, டொரோனியம் பூ, சால்வியா, சோலோமெஸ் பூ, பெட்டுனியம் ஆகிய மலர் விதைகளை பதியம் செய்யும் பணியை தோட்டக்கலை துறையினர் மேற்கொண்டனர்.

இந்த பணிகள் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் பாஸ்கர் மேற்பார்வையில் பராமரிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஏற்காட்டுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைக்கள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக ஏற்காடு தோட்டக்கலை அலுவலர் திவ்யதர்ஷினி தெரிவித்தார்.

தற்போது, வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக ஏற்காட்டில் கனமழை பெய்து கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதனால் உள்ளூர் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

