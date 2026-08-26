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தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநரை லஞ்ச ஒழிப்புதுறையிடம் சிக்க வைக்க திட்டம்? - சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை

பாளையங்கோட்டை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 3:20 PM IST

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திருநெல்வேலி: தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவலர்களிடம் சிக்க வைக்க போடப்பட்ட திட்டம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

நெல்லை மண்டல தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர் சரவணபாபு அலுவலகத்தில் கடந்த 2025 நவம்பர் 18-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில், கணக்கில் வராத பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர் சரவணபாபு லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். அந்த பணம் அவருடையது இல்லை என்பது நிரூபிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து,நெல்லை தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு எதிரில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவின் காட்சியை ஆய்வு செய்தபோது மர்மநபர் ஒருவர் அலுவலகத்திற்குள் சென்று பணத்தை வைத்துவிட்டு வெளியேறியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக துணை இயக்குநர் சரவணபாபு நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையரிடம் புகாரளித்தார்.

இதையடுத்து, நெல்லை தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பணம் பதுக்கி வைத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனையில் சரவண பாபுவை சிக்கவைத்ததாக கூறப்படும் வழக்கு, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டு, இந்த வழக்கில் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, பணத்தை அலுவலகத்திற்குள் வைத்ததாக விஜய் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் சந்தோஷ் ஹதிமதி தலைமையில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக நெல்லை துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சபரிநாதன் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் பாளையங்கோட்டை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் ரகசிய விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதில் நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் கடந்த 2 நாட்களாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவர்களிடம் இருந்து வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.

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தொடர்ந்து, பணம் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது, அதிகாரியை சிக்கவைக்க திட்டம் தீட்டப்பட்டது ஏன், இதில் வேறு அதிகாரிகள் அல்லது ஊழியர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

FIRE DEPARTMENT DEPUTY DIRECTOR
ANTI CORRUPTION DEPARTMENT
​​SPECIAL INVESTIGATION TEAM
தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர்
ANTI CORRUPTION DEPARTMENT INQUIRY

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