கிண்டி மெட்ரோ, ரயில், பேருந்து நிலையங்களை இணைக்கத் திட்டம்

கிண்டி மெட்ரோ, ரயில், பேருந்து நிலையங்களை இணைக்கத் திட்டம்
இந்த திட்டப்பணியின் முக்கிய நோக்கம், கிண்டியில் அமையவிருக்கும் பன்முக போக்குவரத்து மையத்திற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை ஆகியவற்றை தயாரிப்பதாகும்.
Published : June 3, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: சென்னையில் கிண்டி புறநகர் ரயில் நிலையம், மாநகர பேருந்து நிலையம், கிண்டி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து பன்முக போக்குவரத்து முனையம் அமைப்பதற்கான திட்டத்தை சென்னை மெட்ராே ரயில் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மெட்ராே ரயில் நிறுவனம்(CMRL) வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "சென்னை மெட்ரோ சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம்(CMAML) கிண்டியில் ஒரு பன்முக போக்குவரத்து மையத்தை அமைக்க உள்ளது. அதற்கான ஆலோசனை ஒப்பந்தத்தில் சென்னை மெட்ரோ சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தம் புதுடெல்லியை சேர்ந்த CARE South A Pate Lamil என்ற நிறுவனத்திற்கு ரூ.76.70 லட்சம் மதிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டப்பணியின் முக்கிய நோக்கம், கிண்டியில் அமையவிருக்கும் பன்முக போக்குவரத்து மையத்திற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை ஆகியவற்றை தயாரிப்பதாகும்.
அதைத் தொடர்ந்து, விரிவான சந்தை பகுப்பாய்வு, பரிவர்த்தனை ஆலோசனை சேவைகள். நிலப் பயன்பாட்டு மதிப்பீடுகள் மற்றும் சட்டரீதியான ஆய்வுகளுடன் கூடிய ஆரம்பக்கட்ட திட்ட வரைபடங்களை தயாரித்தல் போன்ற பணிகளையும் அந்த நிறுவனம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த பன்முகப் போக்குவரத்து முனையம், கிண்டியில் தற்போதுள்ள புறநகர் ரயில் நிலையம், மாநகரப் பேருந்து நிலையம் மற்றும் கிண்டி மெட்ரோ இரயில் நிலையம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து அவற்றிற்கு இடையே தடையற்ற மற்றும் எளிதான இணைப்பை வழங்குவதற்காகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் பயணிகளின் வசதியை கணிசமாக மேம்படுத்தவும், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், வாகனப் போக்குவரத்தை முறைப்படுத்தவும், வணிக கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் சென்னையின் மிகவும் பரபரப்பான போக்குவரத்து பகுதிகளில் ஒன்றான கிண்டியில் பயணிகள் பாதுகாப்பாகவும், எவ்வித இடையூறும் இன்றியும் பயணிப்பதை உறுதி செய்யவும் இத்திட்டம் பெரிதும் உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.