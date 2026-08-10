ராணிப்பேட்டையில் ரூ.7.51 கோடி முதலீட்டு மோசடி- 12,153 பேர் பாதிப்பு என ஆட்சியரிடம் புகார்
இந்த முதலீட்டு மோசடியால் 12,153 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பணம் திரும்ப கிடைக்காததால் பல குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பாதிக்கப்பட்டவர் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 11:04 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டையில் பணம் இரட்டிப்பு செய்து தருவதாக கூறி முதலீட்டாளர்களிடம் ரூ.7.51 கோடி மோசடி செய்ததாக தனியார் நிறுவனத்தின் முகவர்கள் மீது பாதிக்கப்பட்டவர் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், கலவை பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் என்பவர், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்வு கூட்டத்தில் ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில், ராணிப்பேட்டையில் இயங்கி வந்த தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் சங்கர், அவரது சகோதரர் சிவகுமார், மிதுன் மற்றும் பால்ராஜ் ஆகியோர் முகவர்களாக செயல்பட்டு, முதலீடு செய்யும் பணத்தை இரட்டிப்பு செய்து தருவதாக கூறி பொதுமக்களிடம் முதலீடு செய்ய வைத்துள்ளனர்.
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நிறுவனத்தின் போர்டு உறுப்பினர்களாக இருந்ததாக கூறப்படும் ஞானம், தேவராஜன், பாபு முருகன், பாலகிருஷ்ணன், ராஜேந்தர் சுவாமி மற்றும் ராமசாமி ஆகியோர் அளித்த உறுதியான நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், நான் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடம் இருந்து பணத்தை வசூலித்து நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தேன்.
நானும் என்னை சேர்ந்தவர்களும் சேர்ந்து ரூ.7 கோடியே 51 லட்சத்து 25 ஆயிரம் அளவுக்கு பணத்தை வசூலித்து முதலீடு செய்துள்ளோம். ஆனால் அந்த பணம் தற்போது திரும்ப கிடைக்காததால் எனது வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பலமடங்கு பணம் தருவதாக கூறி காலதாமதம்
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் 2026-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை, முதலீடு செய்யப்பட்ட பணத்தை இரண்டு மடங்கு, மூன்று மடங்கு மற்றும் பத்து மடங்கு வரை திருப்பித் தருவதாகக் கூறி காலதாமதம் செய்து வந்தனர். இடைப்பட்ட காலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தலை காரணம் காட்டியும் பணத்தை திருப்பி வழங்காமல் காலதாமதம் செய்துள்ளனர்.
இதனால் முதலீட்டாளர்களிடம் பதில் அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதுடன், கடந்த ஐந்து மாதங்களாக எனது குடும்பத்தினருடன் இயல்பான வாழ்க்கையை நடத்த முடியாமல் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறேன்.
சங்கர் மாயமானதாக புகார்
இதற்கிடையே, கடந்த மார்ச் மாதம், நிறுவனத்தின் முகவராக இருந்த சங்கர், திண்டுக்கல் அருகே உள்ள கோவிலுக்கு சென்று வருவதாக கூறிவிட்டு சென்ற நிலையில் காணவில்லை என அவரது சகோதரர் சிவகுமார், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதை கேட்டு பெரிதும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளேன்.
பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை திருப்பித் தராமல் இருக்கவே திட்டமிட்டு இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகமும் எழுகிறது.
12,500 பேர் பாதிப்பு என குற்றச்சாட்டு
இந்த முதலீட்டு விவகாரத்தில் சுமார் 12,153 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். முதலீடு செய்த பணம் திரும்ப கிடைக்காததால் பல குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனத்தின் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் சிலர், பணத்தை இழந்தவர்கள் கேட்கும் போதெல்லாம் நிறுவனத்திற்கு சாதகமாகவே செயல்பட்டு வருகிறார்கள்.
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ஐந்து பேர் விபரீத முடிவு என அதிர்ச்சித் தகவல்
முதலீடு செய்த பணம் திரும்ப கிடைக்காத விரக்தியில் 5 பேர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளனர். இதனால், மேலும் பலர் பாதிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் ஆபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவும், அரசும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளும் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பணத்தை மீட்டுத் தர கோரிக்கை
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி, பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணத்தை மீட்டுத்தருவதற்கும், சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் பிரபாகரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் மனுதாரர் அளித்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினர் மற்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்களின் விளக்கம் வெளியாகவில்லை.