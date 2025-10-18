கரூர் சம்பவத்தை விசாரித்த நீதிபதி மீது விமர்சனம்: ஓய்வு பெற்ற காவலர் வரதராஜனுக்கு ஜாமீன் மறுப்பு!
கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் நீதித்துறை, அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் மீது அவதூறு கருத்துகளை பதிவிடும் போக்கு அதிகரித்து வருவதால் ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என காவல்துறை தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : October 18, 2025 at 7:54 PM IST
சென்னை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை விமர்சித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி வரதராஜனின் ஜாமீன் மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் மேற்கொண்ட தேர்தல் பரப்புரையின் போது, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 10 குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது கரூர் துயர சம்பவத்தை உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, கரூர் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த போது, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வேல்முருகன் தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அதனால் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மீது சமூக வலைத்தளத்தில் அவதூறு பரப்பும் விதமாக பலரும் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வந்தனர். இதனால், அவதூறு பரப்பும் நபர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை கைது செய்தனர்.
அந்த வகையில், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை விமர்சித்த ஓய்வு பெற்ற காவலர் வரதராஜனை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், அவர் ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், 'அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், வயது மூப்பு காரணமாக பல்வேறு உடல் நலப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதால், ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்' எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் முன்பு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில், கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் நீதித்துறை, அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் மீது அவதூறாக கருத்துகளை பதிவிடும் போக்கு அதிகரித்து வருவதால், ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, வரதராஜனின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.