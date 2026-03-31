புதிய அரசு அமைந்ததும் திமுக அரசுக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கள் விசாரிக்கப்படும்: பியூஷ் கோயல்
கடந்த தேர்தலின் போது திமுகாவால் வழங்கப்பட்ட 505 வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவை இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என பியூஷ் கோயல் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 31, 2026 at 10:12 PM IST
சென்னை: புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் திமுக அரசுக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கள் விசாரிக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தி.நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு பாஜக மாநில அலுவலகமான கமலாலயத்தில், மத்திய அமைச்சரும் தமிழ்நாடு தேர்தல் மேலிட பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயல் தலைமையில் மையக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சூழ்நிலை, வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் கட்சியின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. மேலும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்கள் தேர்வு குறித்தும் பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.
முன்னதாக, தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து 'குற்றவாளி கூண்டில் ஸ்டாலின் அரசு' என்ற குற்றச்சாட்டுகளை உள்ளடக்கிய குற்றப்பத்திரிகையை, தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் பியூஷ் கோயல் வெளியிட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பியூஷ் கோயல், "தமிழகம் வளர்ச்சிக்கான மிகப்பெரிய திறன் கொண்ட மாநிலமாக இருந்தாலும், தற்போதைய திமுக தலைமையிலான அரசு அந்த திறனை முழுமையாக பயன்படுத்த தவறிவிட்டது. சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களின் நலனையும் முன்னிலைப்படுத்தும் நல்லாட்சியே தமிழகத்தின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யும். ஆனால், ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அரசு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மக்களுக்காக எதையும் செய்யவில்லை. தற்போதைய தமிழக அரசு ஊழல் நிறைந்தும், மக்களுக்கு விரோதமாகவும் உள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பெண்கள், குழந்தைகள், தலித்துகள், இந்துக்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளது. அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் தமிழக அரசு தோல்வியடைந்துள்ளது. சட்டவிரோத மணல் கொள்ளை, டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனையில் ஒரு லட்சம் கோடி ஊழல் என தமிழக அரசின் ஊழல் நிர்வாகம் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. கடந்த தேர்தலின் போது திமுகவால் வழங்கப்பட்ட 505 வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவை இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை. எரிவாயு மானியம் மற்றும் எரிபொருள் விலை குறைப்பு போன்ற முக்கிய வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத மற்றும் கலாச்சார விஷயங்களிலும் இந்த அரசு சர்ச்சைக்குரிய அணுகுமுறையை கடைப்பிடித்து வருகிறது. வேத மந்திரங்களை அவமதித்தல் மற்றும் மத நடைமுறைகளை கேலி செய்தல் போன்ற சம்பவங்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்திலும் அரசு தவறான முடிவு எடுத்துள்ளது. தற்போது திமுக அரசுக்கு எதிராக வெளியிடப்பட்டுள்ள குற்றப்பத்திரிகை, கடந்த கால ஆட்சியின் குறைகளை வெளிப்படுத்தும் ஆவணமாகவும், இந்த நிர்வாகம் மீண்டும் தொடரக்கூடாது என்பதற்கான எச்சரிக்கையாகவும் அமையும்.
தேர்தலுக்கு பிறகு புதிய அரசு அமைந்தவுடன் தற்போதைய திமுக அரசுக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கள் குறித்து விசாரிக்கப்படும். குறிப்பாக, உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் ஊழல் தொடர்பான வழக்குகள் விரைந்து விசாரிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.