தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வாங்கி தருவதில் லஞ்சம்? அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக மனு தாக்கல்
லஞ்சம் வாங்குவது மட்டுமல்லாமல், கொடுப்பதும் குற்றம் என்பதால் அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி லபுகார் அளித்துள்ளதாக மனுதாரர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 8:56 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற திமுக ஆட்சியில் லஞ்சம் பெறப்பட்டதாகவும், அதற்கு தானே நேரடி சாட்சி எனவும் கூறிய நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரபட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தர ரூ.100 கோடி அளவில் லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக திமுக நிர்வாகி பி.டி.அரசகுமார் உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தற்போது அரசகுமார் நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இதுதொடர்பாக அப்போதைய பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷிடமும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தர லஞ்சம் வாங்கப்பட்டதற்கு தாமே நேரடி சாட்சி என தற்போதைய நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் பேசியிருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வழக்கறிஞர் கே.சிவசுப்பிரமணியம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
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அந்த மனுவில், "சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர் மரிய வில்சனின் இந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை வெறும் அரசியல் பேச்சாக புறந்தள்ளிவிட முடியாது. சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர் பேசும் பேச்சு தொடர்பாக உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளக் கூடாது என்ற சட்டப்பாதுகாப்பானது, சட்டமன்றத்துக்கு வெளியில் நடந்த இந்த நிகழ்வுக்கு பொருந்தாது.
லஞ்சம் வாங்குவது மட்டுமல்லாமல், கொடுப்பதும் குற்றம் என்பதால், லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையிடம் கடந்த 26-ஆம் தேதி புகார் அளித்துள்ளேன்.
எனவே, எனது புகாரின் அடிப்படையில், அமைச்சர் மரிய வில்சன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என தனது மனுவில் கே.சிவசுப்பிரமணியம் கோரியுள்ளார். இந்த மனுவானது, தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன்பு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.