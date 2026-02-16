ராணிப்பேட்டையில் சிறுமிக்கு பாலியல் சீண்டல்: பிசியோதெரபி மருத்துவர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது
பிசியோதெரபி கிளிக்கிற்கு சிகிச்சைக்காக சென்ற சிறுமியிடம் மருத்துவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : February 16, 2026 at 3:21 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக பிசியோதெரபி மருத்துவர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை பஜார் வீதிக்குச் செல்லும் வழியில் உள்ள வண்டிமேட்டு தெருவில் தனியார் பிசியோதெரபி கிளினிக் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையத்திற்கு 17 வயது சிறுமி தனது தாயாருடன் சிகிச்சைக்காக சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது, மருத்துவராக பணியாற்றி வந்த சரவணன் (36), சிறுமிக்கு சிகிச்சை அளிப்பதாக கூறி, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயார் ராணிப்பேட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரை தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிசியோதெரபி மருத்துவர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் கூறுகையில், “பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. குற்றச்சாட்டின் தன்மையை கருத்தில் கொண்டு, Protection of Children from Sexual Offences Act (போக்சோ சட்டம்) பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இதனைத்தொடர்ந்து சிறுமிக்கு தேவையான மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் உளவியல் ஆலோசனை வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்கின் அனைத்து கோணங்களிலும் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சட்டத்தின் படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் குறித்து உடனடியாக காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என தெரிவித்துள்ளனர்.