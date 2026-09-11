பள்ளி மாணவிக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பாலியல் தொல்லை - உடற்கல்வி ஆசிரியர் கைது
புகார் அளித்த மாணவியை தவிர வேறு யாருக்கேனும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் இன்ஸ்டாகிராமில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி தொல்லை கொடுத்தாரா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : September 11, 2026 at 11:13 AM IST
சென்னை: அரும்பாக்கத்தில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தொடர்ந்து குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பி பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தனியார் பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை அரும்பாக்கம் பகுதியில் பிரபல தனியார் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவி ஒருவருக்கு அதே பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் மூர்த்தி என்பவர் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தொடர்ந்து குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆசிரியர் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திகளால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த மாணவி, ஆசிரியரின் செயல் குறித்து அவரது பெற்றோரிடம் கூறியுள்ளார். இதையடுத்து மாணவியின் பெற்றோர் பள்ளிக்குச் சென்று உடற்கல்வி ஆசிரியர் மூர்த்தியை கடுமையாக எச்சரித்துள்ளனர்.
பெற்றோர் எச்சரித்த பின்னரும் மூர்த்தி தனது நடவடிக்கையை கைவிடாமல் மீண்டும் மாணவிக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவியின் பெற்றோர், ஒரு கட்டத்தில் அரும்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் உடற்கல்வி ஆசிரியரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், மாணவிக்கு உடற்கல்வி ஆசிரியர் மூர்த்தி தொடர்ந்து இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி தொல்லைக் கொடுத்து வந்தது தெரிய வந்தது. இதைத்தொடர்ந்து அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட மூர்த்தியிடம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் அவரது செல்போனை பறிமுதல் செய்து, 11ஆம் வகுப்பு மாணவியை தவிர, வேறு யாருக்கேனும் பாலியல் ரீதியாக தொல்லைக் கொடுத்து வந்தாரா? என்பது குறித்தும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
அத்துடன், பள்ளியில் பயிலும் வேறு மாணவிகளுக்கும் மூர்த்தி இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி தொல்லை கொடுத்தாரா என்கிற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.