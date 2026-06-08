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"தமிழர்களுக்கான மெய்யியல் என்பது திணைக்கோட்பாடு தான்": சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் பேச்சு

நமது அறிஞர்களுக்கு இவையெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் ஏன் உலகிற்குத் தெரியப்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டனர் என்பது தான் வியப்பாக உள்ளதாக சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் தெரிவித்துள்ளார்.

சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் பேச்சு
சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 12:23 PM IST

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மதுரை: தமிழர்களுக்கான மெய்யியல் என்பது திணைக்கோட்பாடு தான் என்று சூழலியல் மற்றும் இயற்கை வேளாண் அறிஞரும், திணையியம் நூலின் ஆசிரியருமான பாமயன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை எம்ஜிஆர் பேருந்துநிலையம் அருகே உள்ள தனியார் அரங்கத்தில் சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் எழுதிய 'திணையியம்' என்ற நூலின் அறிமுகக் கூட்டம் நேற்று (ஜூன் 7) நடைபெற்றது. இதில் பேராசிரியர்கள், அறிஞர்கள், மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள் என 100- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நூல் குறித்து 'தமிழின அரசியலும் திணையியமும்' என்ற தலைப்பில் தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் கி.வெங்கட்ராமன் உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "திணையியம் என்பது மக்கள் சார்ந்த வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், அமைதியை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு பாதை. அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு பாதைதான் வளர்ச்சிவாதம் (Developmentalism). இந்த வளர்ச்சி வாதமே வலுவான பாரதம், பகுத்தறிவு, முற்போக்கு என்ற பெயர்களால் அனைத்து முகாம்களின் ஆதரவோடு வருகிறது. இங்கு பெரிய சிக்கலே அதுதான்.

தமிழர்களுக்கான மெய்யியல் (Philosophy) என்பது, தற்போதைய வளர்ச்சிவாதத்திற்கு எதிரானது. இதனை செலுத்தக்கூடிய, செயல்படுத்தக்கூடிய அரசியல் அதிகாரம் (Political Empowerment) என்பதுதான் இதனை மையமான பொருள். நம்மாழ்வார் உயிரோடு இருந்த காலத்தைவிட தற்போது மரபு சார்ந்த வேளாண்மை (Traditional Agriculture) தமிழ்நாட்டில் பரவலாகிவிட்டது. அதன் உழவர்கள் அனைவரும் அவர்களது கையை ஊன்றி, ஒருங்கிணைப்போடு வளர்த்தெடுக்கிறார்கள். காரணம் அதிகாரமின்மை. இந்த சிக்கல்தான் இங்கு உள்ளது.

தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் கி.வெங்கட்ராமன்
தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் கி.வெங்கட்ராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மரபு வேளாண்மை என்பது தமிழகச் சூழலில் அரசியல் தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படவில்லை. அதுபோன்றுதான் திணையியல் (Ecology) என்பதும் அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கி இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நமது குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்.

அப்படியில்லாமல் பொதுவாக நமது விருப்பங்களைச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால், வெற்றி பெற முடியாது. இங்கு வளர்ச்சி வாதம் என்பது அரசியல் அதிகாரத்தோடும் அதற்கான பல வண்ணங்களோடும் வருகிறது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய விடுதலையை உலகம் முழுவதும் முன் வைக்கப்படுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக, துணையாக இருப்பது மார்க்சியம் என்ற கருத்தியல். ஆனால் அதன் உள்ளார்ந்த பலவீனம் என்பது இந்த வளர்ச்சிவாதம். மேலும் அது தன்னை அறியாமல் வெள்ளை மேலாதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

இங்கு முதலாளித்துவத்தைப் பொறுத்தவரை நினைத்துப் பார்க்கவே தேவையில்லை. அவர்களது மூலதனம் மற்றும் லாப வளர்ச்சியைதான் நாட்டின் வளர்ச்சி, மக்களின் வளர்ச்சியாக மக்களின் மனநிலையைக் கட்டமைக்கிறது. அதற்காகத்தான் இங்கு கட்சிகள் உள்ளன. இந்தியாவின் பிரதமர் ஒரு நாட்டிற்கு செல்கிறாரென்றால், உழவர்களின் பிரச்சனைகளைப் பேசியதில்லை. அங்கு உழவு தொடர்பாக ஏதேனும் ஒன்று நிகழ்கிறதென்றால், அது வேளாண் சார்ந்த வணிகமாக (Agri Business) மட்டுமே இருக்கும். இவையெல்லாம் வேளாண்மை என்ற பெயராலே அதன் வணிகத்தைப் பாதுகாப்பதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டது.

உழவர்களுடைய நலன்களைப் பேசுவதற்கு அரசியல் மற்றும் அதிகாரத் தளத்தில் யாரும் இல்லை. நாட்டின் பிரதமர் வெளிநாடுகளில் மேற்கொள்ளும் வணிக மற்றும் தொழிற்துறை ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் பெரு முதலாளிகளின் நலன் சார்ந்ததாக கட்சிக்கு வேண்டியவர்களின் நலன் சார்ந்ததாக மட்டுமே உள்ளது. இதுதான் நாட்டின் வளர்ச்சி, இதுதான் இரண்டு அரசுகளுக்கிடையிலான உரையாடல் என்பதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

சூழலியல் மற்றும் இயற்கை வேளாண் அறிஞரும், திணையியம் நூலின் ஆசிரியருமான பாமயன் பேசுகையில், "தொன்மையான எழுத்து, பழந்தமிழ் இலக்கியம் என நமக்கான மரபுகள் இருந்தாலும் இதனை இங்குள்ள அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மிகப் பழமையான நமது தொல்காப்பியத்தை வெறும் இலக்கண நூலாக மட்டுமே பார்க்கின்ற போக்கு இப்போதும் உள்ளது. தமிழருக்கென்று எந்தவிதமான மெய்யியல் சிந்தனையும் கிடையாது.

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அப்படி ஒன்று இருந்தாலும் அது ஜைன-பௌத்தக் கொடை மட்டுமே என்று அவர்கள் வாதிட்டனர். பேராசிரியர் நெடுஞ்செழியன் ஆசீவகம்தான் தமிழர் மரபு என்று பல்வேறு ஆய்வுகளின் வழியே நிறுவினார். ஆனால், அந்த அசீவக மெய்யியலின் தோற்றுநர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிறந்த மற்கலி கோசலர் என்று அதையும் இங்குள்ள அறிவுஜீவிகள் மறுத்தனர்.

இந்த நிலையில் தமிழரின் மெய்யியலை திணையியல் வழியே நிறுவும்போது, அதனை அவர்களால் மறுக்க இயலவில்லை. இந்த திணையியல் மரபை வேறு யாராலும் உரிமை கொண்டாட முடியவில்லை. ஒன்றை மெய்யியலாக உரிமை கொண்டாடும்போது, அதன் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளுக்குள் அது அடங்குகிறதா என்ற கேள்வி எழும்போது, மெய்யியல்களுக்கே உரிய இருப்பியல் (Antology), அறிவு அறிவியல் (Epistemology), அறவியல் (Ethics), அழகியல் (Aesthetics) இவை நான்கையும் கொண்டிருப்பதுதான் தமிழர் திணைக்கோட்பாட்டின் சிறப்பம்சம். ஆனால் கற்றறிந்த நம் அறிஞர்களுக்கு இவையெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் ஏன் உலகிற்குத் தெரியப்படுத்தாமல் விட்டார்கள் என்பதுதான் இங்கே வியப்பாக உள்ளது" என்றார்.

TAGGED:

ECOLOGIST PAMAYAN
MADURAI
BOOK INTRODUCING
மெய்யியல்
TRADITIONAL AGRICULTURE

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