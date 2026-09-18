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மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு உதவித்தொகை போய் சேரும் - அமைச்சர் வன்னி அரசு

மாணவர் பாரதிதாசன் ஆராய்ச்சி பொருட்களுக்கான தொகையை கேட்டுள்ளார். அந்த தொகையும் ஓரிரு நாட்களில் சென்று சேரும் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி
அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 5:21 PM IST

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விழுப்புரம்: மாணவர் பாரதிதாசனின் படிப்புக்கு தமிழ்நாடு அரசு முழு உதவி செய்யும். இதில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் என சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

மாவீரன் இரட்டைமலை சீனிவாசனின் நினைவுத் தினத்தையொட்டி, இன்று (செப்.18) விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு மாலை அணிவித்தும், மலர் தூவியும் மரியாதைச் செலுத்தினார்.

அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "திராவிட அரசியலின் அடித்தளம் மாவீரன் இரட்டைமலை சீனிவாசன். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காக பிரிட்டிஷாரிடம் போராடி உரிமை பெற்றுத் தந்தவர். வட்ட மேசை மாநாட்டில் அம்பேத்கருடன் பங்கேற்று ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமைக்காக உரத்துக் குரல் கொடுத்தவர்.

புதர் மண்டிக் கிடந்த அவரது நினைவிடத்தை திருமாவளவன் மீட்டு ‘உரிமைக்களம்’ என நிலைநிறுத்தி நினைவு மண்டபமாக்கியுள்ளார். ஆண்டுதோறும் திருமாவளவன் தலைமையில் அங்கு அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

திண்டிவனம் தொகுதியில் அவரது தியாகத்தைப் போற்றும் வகையில் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளோம். சாதி ஒழிப்பை முன்னிறுத்தித் தொடர்ந்து செயல்படுவோம் என உறுதியேற்கிறோம்.

வெளிநாட்டில் படிக்கும் மாணவர் பாரதிதாசன் விவகாரம் குறித்து துறைரீதியாக நேற்று (செப்.17) முழு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தம்பியின் படிப்புக்கு தமிழ்நாடு அரசு முழு உதவி செய்யும். மூளை திசுக்கள் தொடர்பான பிஹெச்டி ஆராய்ச்சியை தமிழ்நாட்டிலேயே அவர் மட்டுமே மேற்கொள்கிறார். அவர் படித்து முடித்து வர வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பம்.

இந்த ஆண்டுக்கான கல்விக் கட்டணம் ரூபாய் 6 லட்சம், வாழ்வாதாரத் தொகை ரூபாய் 6 லட்சம் அனுப்பப்பட்டுவிட்டது. ஆராய்ச்சிப் பொருட்களுக்கான தொகை கேட்டுள்ளார். அதுவும் ஓரிரு நாட்களில் சென்று சேரும். இதில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம். மின்னஞ்சலில் பதில் அனுப்ப வேண்டும், வீடியோ பதில் ஏற்புடையதல்ல.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் அயோத்திதாசர் வெளிநாட்டுக் கல்வி உதவித் திட்டத்தில் 609 பேர் விண்ணப்பித்ததில் 601 பேர் தகுதி பெற்றும் 181 பேருக்கு மட்டுமே ரூபாய் 84.89 கோடி வழங்கப்பட்டது. நாங்கள் இந்தாண்டு 437 விண்ணப்பங்களில் 365 பேருக்கு ரூபாய் 131 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளோம். 601 பேர் தகுதி பெற்றிருந்தும் ஏன் 181 பேருக்கு மட்டும் கொடுத்தீர்கள்? மீதி மாணவர்களின் கல்வியை கடந்த அரசு தடுத்துள்ளது. நாங்கள் தகுதியான அனைவருக்கும் வழங்குகிறோம்.

15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இளநிலை மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை ரூபாய் 4,750- லிருந்து ரூபாய் 12,000 ஆகவும், பிஹெச்டி மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 10,000 ஆகவும் உயர்த்தியுள்ளோம். இதற்காக ரூபாய் 65 கோடி ஒதுக்கியுள்ளோம். விடுதி உதவித்தொகை ரூபாய் 1,400-லிருந்து ரூபாய் 1,800 ஆகவும், கல்லூரி உதவித்தொகை ரூபாய் 1,500-லிருந்து ரூபாய் 2,000 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலில் நிதியமைச்சரிடம் வாதாடி இதனைப் பெற்றுள்ளோம்.

தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கிளையாக செயல்படுகிறது. முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டுப் பயணத்தை விமர்சிப்பது முன்னாள் முதலமைச்சருக்கு அழகல்ல. எங்கள் இலக்கு பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் இல்லாத இந்தியா தான்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், "பொருளாதாரம் காரணமாக எந்தவொரு மாணவர்கள் கல்வியும் தடைப்படக் கூடாது என்பது தான் இந்த அரசின் நோக்கம். மாணவர் பாரதிதாசன் விவகாரத்தில் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் வன்னி அரசு உறுதி
தமிழ்நாடு அரசு முழு உதவி செய்யும்
மாணவர் பாரதிதாசனின் படிப்பு
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