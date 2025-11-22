இலங்கைக்கு கடல் வழியாக கடத்தப்பட இருந்த மருந்து பொருட்கள்: போலீசாரிடம் சிக்கியது எப்படி?
இந்த கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட படகு மற்றும் கைப்பற்றபட்ட மருந்து மாத்திரை பொருட்களை கடலோர காவல் நிலைய போலீசார், சுங்கத்துறை வசம் ஒப்படைத்தனர்.
Published : November 22, 2025 at 5:10 PM IST
தூத்துக்குடி: முறையான ஆவணங்கள் இன்றி இலங்கைக்கு கடல் வழியாக கடத்தப்பட இருந்த ரூ.1.25 கோடி மதிப்பிலான மருந்து பொருட்களை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு கடற்பகுதி வழியாக அதிக அளவில் கஞ்சா, பீடி இலைகள், மஞ்சள், வலி நிவாரணி மாத்திரைகள், அழகு சாதன பொருட்கள் உள்ளிட்டவை எவ்வித ஆவணங்களும் இல்லாமல் படகுகள் மூலம் கடத்தப்படுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதை தடுப்பதற்காக கடலோர காவல் நிலைய போலீசார் மற்றும் க்யூ பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள வீரபாண்டியபட்டினம் கடற்கரையில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்தல் நடைபெறுவதாக தூத்துக்குடி க்யூபிரிவு ஆய்வாளர் விஜய அனிதாவுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன் பேரில் உதவி ஆய்வாளர் ராமசந்திரன் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ராமர், தலைமை காவலர் மணிகண்டன், இருதயராஜ், குமார், இசக்கிமுத்து, காவலர்கள் பேச்சி ராஜா மற்றும் காபிரியேல் ஆகியோர் இன்று அதிகாலை 2 மணி அளவில் வீரபாண்டியன் பட்டணம் கடற்கரையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கொண்டுவரப்பட்டு கடற்கரையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 890 ஹைட்ராக்ஸ் ப்ரோகேஸ்டரோனே கேப்ரோட் ஊசி, 444 இன்றைவேனோஸ் மற்றும் எமர்சன் இன்னபிஸ் சிரப், 7,50,000 ப்ரெப் மாத்திரை, 77900 டெஸ்லர் மாத்திரை, 11750 காடிலா மாத்திரை, 11750 ஆமான்றில் மாத்திரை என மொத்தம் 15 மூட்டைகளில் இருந்த பொருள்களை க்யூ பிரிவு போலீசார் கைப்பற்றினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட படகு மற்றும் கைப்பற்றபட்ட மருந்து மாத்திரைகளை கடலோர காவல் நிலைய போலீசார், சுங்கத்துறை வசம் ஒப்படைத்தனர். இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.1.25 கோடி இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கடத்தலில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். தூத்துக்குடி கடற்கரை பகுதிகளில் கடத்தல் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், கூடுதல் போலீசாரை பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.