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நெல்லையில் நிகழ்ந்த இரட்டை கொலை: முன்பகையால் பறிபோன பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர், சகோதரர் உயிர்

இருதரப்புக்கும் இடையே அப்பகுதியில் உள்ள மாடசாமி பேச்சியம்மன் கோயில் தொடர்பாக ஏற்கனவே தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

கொலை அரங்கேறிய பகுதியில் விசாரணை மேற்கொள்ளும் காவலர்கள்
கொலை அரங்கேறிய பகுதியில் விசாரணை மேற்கொள்ளும் காவலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 5:06 PM IST

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நெல்லை: முன்பகை காரணமாக பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர் மற்றும் அவரது சகோதரரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம், டவுன் மணிப்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டால்டன் (70). இவர் கண்ணன் சாலையில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் ஒன்றை நடத்தி வந்தார். இவருக்கு உதவியாக அவரது சகோதரர் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் பெட்ரோல் பங்க்கை கவனித்து வந்தார்.

இவர்களுக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவருக்கும் இடையே அப்பகுதியில் உள்ள மாடசாமி பேச்சியம்மன் கோயில் தொடர்பாக ஏற்கனவே தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. கோயில் கொடை விழாவில் இருந்தே இருதரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இன்று (செப்டம்பர் 29) மாடசாமி பேச்சியம்மன் கோயில் பகுதியில் செந்தில்குமார் லாரியில் மண் கொட்டச் சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த டால்டன் மற்றும் அவரது சகோதரர் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் ஆகியோர் செந்தில்குமாரிடம் கோயில் பிரச்னை தொடர்பாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த செந்தில்குமார் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து டால்டன் மற்றும் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் ஆகியோரை சரமாரியாகக் குத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த டால்டன் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

மேலும், கடுமையான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம், நெல்லை சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இதேபோல், இந்த மோதல் சம்பவத்தின்போது செந்தில்குமாருக்கும் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆகையால் அவரும் தற்போது திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த நெல்லை சந்திப்பு காவல் நிலைய போலீசார் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தற்போது சம்பவ இடத்தில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முன்பகை காரணமாக நெல்லையில் அரங்கேறியுள்ள இந்த இரட்டைக் கொலை சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

NELLAI MURDER
MURDER
கொலை
முன்பகை கொலை
MURDER DUE TO LONG STANDING FEUD

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