பட்டியல் இன மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு; காவல்துறை தீவிர விசாரணை

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே பகுதியில் பட்டியலின மாணவன் சின்னத்துரை உடன் படிக்கும் மாணவர்களால் கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்.

பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசிய நபர்கள்
பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசிய நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
February 21, 2026

திருநெல்வேலி: பட்டியல் இன மக்கள் அதிகளவில் வசிக்கும் பகுதியில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி பெருந்தெரு பகுதியில் பட்டியலின மக்கள் அதிகளவில் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியை சேர்ந்த அன்பழகன் என்பவர் ஊர் நாட்டாமையாக உள்ளார். மேலும் அவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு அப்பகுதிக்கு ஒரு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று நபர்கள் வாகனத்தை அன்பழகன் வீட்டின் அருகே நிறுத்திவிட்டு பெட்ரோல் நிரப்பிய பாட்டிலுக்கு தீ வைத்து வீசினர்.

இதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து மேலும் இரண்டு பெட்ரோல் குண்டுகளையும் வீசி சென்றனர். இந்த பெட்ரோல் குண்டு பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துள்ளது. எனினும் பெரிய பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை. இச்சம்பவம் குறித்து அன்பழகன் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் நாங்குநேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு காவல்துறையினர் விரைந்து வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டதோடு இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு தீவிரமாக செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டுவிட்டதாகவும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே பகுதியில் பட்டியலின மாணவன் சின்னத்துரை உடன் படிக்கும் மாணவர்களால் கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு உள்ளானார். அப்படிப்பட்ட சூழலில், அன்பழகன் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருவதால் தொழில் போட்டி காரணமாக பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது தொடர்பாக நாங்குநேரி காவல் நிலைய போலீசார் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

