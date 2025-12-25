வீடு புகுந்து பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு; மதுரையில் பயங்கரம்
முன் விரோதம் காரணமாக வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதால், 35 பவுன் நகை, பணம் உள்ளிட்டவை தீயில் கருகி நாசமானது.
Published : December 25, 2025 at 4:19 PM IST
மதுரை: காதல் திருமணத்தால் ஏற்பட்ட முன் விரோதம் காரணமாக வீடு புகுந்து பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் மதுரையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் - சோழவந்தான் சாலையில் வசித்து வருபவர் செல்வம், பத்மாவதி. இவர்களது இளைய மகன் அஷ்வந்த்(25) மற்றும் திருமங்கலம் பழனியாபுரத்தை சேர்ந்த கவிராஜன் என்பவரது மகள் அனிதா(24) இருவரும் 4 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த நிலையில், கடந்த 5 மாதத்திற்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இருவரும் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும், இவர்களது காதலுக்கு பெண்ணின் வீட்டில் எதிர்ப்பு இருந்து வந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, காவல்நிலையத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், பெற்றோருடன் செல்ல விருப்பமில்லாத அனிதா காதலனோடு சென்று விட்டதால், பெண்ணின் வீட்டார் ஆத்திரத்தில் இருந்து வந்துள்ளனர். இதனால், இருவீட்டாருக்கும் அடிக்கடி தகராறும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, செல்வம் வீட்டார் தரப்பில் புகார் அளித்தும், போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், செல்வத்தின் மூத்த மகள் பிரியதர்ஷினியின் மாமியார் உடல்நலக் குறைவால் மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததால், நேற்று (டிச.24) இரவு அவரை காண குடும்பத்துடன் சென்றுள்ளனர். தொடர்ந்து, இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வம் அவரது மகள், மருமகன் மற்றும் மகன், மருமகள் ஆகியோர் தனித்தனி இருசக்கர வாகனங்களில் திருமங்கலம் வந்து கொண்டிருந்துள்ளனர்.
திருமங்கலம் நகர் காவல் நிலையம் அருகே வந்தபோது, அஸ்வந்த்தின் வாகனத்தை வழிமறித்த கவிராஜன் தகராறில் ஈடுபட்டு, கல்லை எடுத்து எரிந்துள்ளார். அதில், செல்வத்திற்கும், அவரது பேத்திக்கும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதைக்கண்ட அவ்வழியாக வந்த போலீசார், இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனர். பின்னர், இச்சம்பவம் தொடர்பாக காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துவிட்டு, காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக திருமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, இரவு 10 மணியளவில் எட்டு பட்டறை மாரியம்மன் கோயில் அருகே உள்ள அஸ்வந்த் சகோதரி பிரியதர்ஷினி வீட்டிற்கு புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர் பின்புற ஜன்னல் வழியாக, பெட்ரோல் குண்டை வீசிவிட்டு தப்பியுள்ளார். அதில், அந்த அறை முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. அதனைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர், விரைந்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், சுமார் அரை மணி நேரமாக போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
இந்த விபத்தில், வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்கள், பீரோவிலிருந்த 35 சவரன் தங்க நகைகள், ரூ.2 லட்ச ரொக்கப்பணம் என அனைத்தும் தீக்கிரையானது. நல்வாய்ப்பாக, சம்பவத்தின் போது வீட்டில் யாரும் இல்லாததால், அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. தகவல் அறிந்து வந்த செல்வம் குடும்பத்தினர் திருமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தீயில் உருகிய நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு வீட்டில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், கவிராஜன் அவரது மைத்துனர் சாந்தகுமார் மற்றும் கவிராஜன் மகன் கௌசிக் உள்ளிட்டோர் தான் பெட்ரோல் குண்டு வீசியதற்குக் காரணம் என அவர்கள் மீது பிரியதர்ஷினியின் கணவர் பாலமுருகன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.