பெட்ரோல், டீசல் உயர்வு; மத்திய அரசின் செயல்கள் நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் இல்லை - கனிமொழி
நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கவும், பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் என்ன செய்யப் போகிறார்கள்? என்று மத்திய அரசை திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : May 16, 2026 at 10:53 PM IST
நெல்லை: பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, கியாஸ் தட்டுப்பாடு போன்ற விவகாரங்களில் மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள் நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் இல்லை என திமுக எம்.பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக தோல்வியை சந்தித்தது. குறிப்பாக, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட 15 அமைச்சர்கள் தோல்வியை சந்தித்தனர். இதையடுத்து, தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை திமுக தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகிறது. மேலும் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளிலும் திமுக தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, நெல்லை மத்திய மாவட்ட திமுக சார்பில், கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நெல்லை வண்ணார்பேட்டையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி கலந்து கொண்டு ஆக்கபூர்வமான யோசனைகளைத் தெரிவித்தார்.
கூட்டம் நடந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் கனிமொழி கருணாநிதி கூறுகையில், "வர்த்தக சிலிண்டர் விலை உயர்ந்துள்ளது. வர்த்தக சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடும் நிலவுகிறது. இதனால், உணவகங்கள் நடத்த முடியவில்லை. உணவக உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சாதாரண மக்கள் உணவகங்களுக்கு செல்ல முடியவில்லை.
பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயரும் நிலை ஏற்பட்டது. எரிபொருள் விலையை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் தொடர்ந்து சரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. நம் மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை சந்திக்க இருக்கிறோம். பொறுப்புமிக்க பதவிகளில் இருக்கும் பிரதமர் போன்றவர்கள் மக்களுக்கு அறிவுரைகளை மட்டுமே வழங்கி வருகிறார்கள். அவர்கள் என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்று தெரிவிக்கவில்லை. நம்பிக்கை ஊட்டும் எந்த தகவலையும் அவர்கள் சொல்லவில்லை. மக்களை பதற்றத்தில் வைத்திருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை மட்டுமே அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
|இதையும் படிங்க.. சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்த வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்; புகாரளித்த வில்சன் - விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட தேர்தல் ஆணையம்
நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கவும், பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் என்ன செய்யப் போகிறார்கள்? இதுபற்றி அவர்கள் எந்த செய்தியையும் வெளியில் தெரிவிக்கவில்லை. கட்டுப்பாடுகளை விதித்தும், அறிவுரைகளையும் வழங்கி மக்கள் மத்தியில் அவர்கள் அச்சத்தை உருவாக்குகிறார்கள். அனைவரின் மனதிலும் எதிர்காலம் குறித்த கேள்விக்குறியும், அச்சமும் உருவாகியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசின் செயல்பாடு எப்படி உள்ளது என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, 'இப்போதுதானே அவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ளார்கள். அதற்குள் என்ன சொல்ல முடியும்?' என்றார்.