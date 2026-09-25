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'ஜெம் வீரமணி வழக்கில் பல்வேறு குளறுபடிகள்': சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரி அடுத்தடுத்து மனுக்கள்

வழக்கை மூடுவதற்கு ரூ.40 கோடி வரை லஞ்சப் பணம் கைமாறியதாக கூறப்படுகிறது. எனவே இந்த வழக்கு தொடர்பாக சுதந்திரமான புலனாய்வு அமைப்பு மூலம் தீவிரமாக விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 10:56 PM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து பத்திரிகையாளர் வராகி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள பொதுநல மனுவில், "ஜெம் கிரானைட் வீரமணி, சிறுமிகளுக்கு பாலியல் கொடுமை செய்யும் வீடியோவை கொண்ட ‘பென்டிரைவ்’ மற்றும் புகாரை பிரவீனா சாலமன் என்பவர் காவல் நிலையத்தில் கொடுத்துள்ளார்.

இதன் அடிப்படையில், சென்னை விபச்சார தடுப்புப் பிரிவு உதவி ஆணையர் யாஸ்மின், கடந்த 2025-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 7-ந்தேதி போக்சோ சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளார்.

வீரமணி, சாந்தி ஆகியோர் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டனர். ஆனால், இந்த வழக்கை விசாரித்த உதவி ஆணையர் யாஸ்மின், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 18-ந்தேதி வழக்கை முடித்து வைப்பதாக போக்சோ நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

முன்னாள் காவல்துறை ஆணையர் அருண் தலையீட்டின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை காவல்துறை அடையாளம் காணவில்லை. விசாரணையிலும் காலத்தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

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ஜெம் வீரமணி, சாந்தியின் பெயர்கள் புகாரில் இருந்தும் காவல்துறை அவர்களிடம் சரிவர விசாரிக்கவில்லை. காவல்துறை தாக்கல் செய்துள்ள அறிக்கையில், சம்பவ இடத்தை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ததாகவும் கூறப்படவில்லை.

சம்பவம் நடந்த வீட்டில் வேலை செய்தவர்களிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்களும் சரிவர இல்லை. அந்த வீடியோவில் இருப்பது நான் இல்லை என்று வீரமணி மறுத்தாலும், அதுகுறித்து தடயவியல் ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

இந்த வழக்கை மூடுவதற்கு ரூ.40 கோடி வரை லஞ்சப் பணம் கைமாறியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்தும், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்தும் சுதந்திரமான புலனாய்வு அமைப்பு மூலம் தீவிரமாக விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது.

எனவே, ஜெம் வீரமணி தொடர்பான போக்சோ வழக்கு குறித்தும், வழக்கை மூடியது குறித்தும், பணம் கைமாறியது குறித்தும் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல, வழக்கறிஞர் சி.ராஜசேகரன் என்பவரும் ஜெம் வீரமணி வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை கேட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த வழக்குகள் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
சிபிஐ
உயர்நீதிமன்றம்
போக்சோ
GEM VEERAMANI CBI

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