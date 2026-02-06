'பராசக்தி' கதை திருட்டு புகார்; அனல் பறந்த வாதம்: ஓடிடி ரிலீசுக்கு தடை விதிக்க மறுத்த உயர் நீதிமன்றம்
வரலாற்று சம்பவங்களுடன் வரும் காதல் மற்றும் நகைச்சுவை காட்சிகள் தங்கள் கதையில் உள்ளது போல ஒரே மாதிரியாக படத்தில் உள்ளது.
Published : February 6, 2026 at 10:22 PM IST
சென்னை: 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டிற்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் கதை தனது 'செம்மொழி' கதையில் இருந்து திருடப்பட்டது என இணை இயக்குநர் வருண் ராஜேந்திரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கில் பட தயாரிப்பு நிறுவனமான 'டான் பிக்சர்ஸ்' சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், கடந்த 1965 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம், ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாகும். வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் அல்லது சமூகப் போராட்டங்களை எந்த தனிநபரும் காப்புரிமையோ? அல்லது தனியுரிமையோ? கோர முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், ஒரு படத்தின் கதைக்களம் வேண்டுமானால் போராட்டக் காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் கதாபாத்திரங்கள், வசனங்கள் மற்றும் திரைக்கதை முற்றிலும் கற்பனையானவை மற்றும் தனித்துவமானவை என தயாரிப்பு நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், வரலாற்று கதையை யார் வேண்டுமானாலும் படமாக எடுக்கலாம். அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. அதில் உரிமையும் கேட்கவில்லை. ஆனால், வரலாற்று சம்பவங்களுடன் வரும் காதல் மற்றும் நகைச்சுவை காட்சிகள் தங்கள் கதையில் உள்ளது போல ஒரே மாதிரியாக படத்தில் உள்ளது. அதனால் படத்தை திரையரங்கு அல்லாத ஓடிடி, சாட்டிலைட் (தொலைக்காட்சி) உள்ளிட்டவைகளில் வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: 'பனையூரில் தெருவை மறித்து விருப்ப மனு விநியோகம்' - தவெகவினருடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்
கதை தன்னுடையது என்று வழக்கு தொடர்ந்த மனுதாரரின் கோரிக்கையை நிராகரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் படத்தை ஓடிடியில் வெளியிட தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்தது. மேலும், வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி செந்தில் குமார் ராமமூர்த்தி ஒத்திவைத்தார்.