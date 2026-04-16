வேட்பு மனுவில் மனைவியின் சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாக குற்றச்சாட்டு; ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக வழக்கு
வில்லிவாக்கம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில், அவரது மனைவி டெய்ஸியின் சொத்துகளை குறிப்பிடாமல் மறைத்துள்ளதாக மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 4:34 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தமது வேட்பு மனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்துள்ளது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேர்தலில் போட்டிடும் வேட்பாளர்கள், வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும்போது தங்களது சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை தேர்தல் ஆணையம் அளிக்கிற படிவத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். இதன் மூலம் தேர்தல் சமயங்களில் எந்தெந்த தலைவர்களிடம் எவ்வளவு சொத்துகள் இருக்கிறது என்பது குறித்த தகவல்கள் பேசுபொருளாவது வழக்கம்.
தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இத்தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்கள் தங்களுடைய சொத்து விவரங்களை ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்துள்ளனர். தவெக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மைப் பொதுச் செயலாளரான ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அவரது மனைவியின் சொத்து விவரங்களை குறிப்பிடாமல் மறைத்திருப்பதாக, அதே தொகுதியில் போட்டியிடுகிற சுயேச்சை வேட்பாளர் ஜி. தேவராஜன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.
அதில், 'உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், சொத்து விவரங்களை வேட்பு மனுவில் படிவம் 26இல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வில்லிவாக்கம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில், அவரது மனைவி டெய்ஸியின் சொத்துகளை குறிப்பிடாமல் மறைத்துள்ளார்.
சுமார் 117 கோடி ரூபாய் சொத்துகளை கொண்ட மார்ட்டின் ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்பர்ஸ், 123 கோடி ரூபாய் சொத்துகளை கொண்ட டாமினன்ட் டவர்ஸ் அண்ட் டிரேடர்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களில் இயக்குநராக உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மனைவி டெய்ஸிக்கு சொந்தமான சொத்துகளின் விவரங்களை வேட்புமனுவில் ஆதவ் அர்ஜுனா குறிப்பிடவில்லை.
இந்த சொத்துகளில் பல, அமலாக்கத் துறையால் முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது, மனைவியின் சொத்துகளை ஆதவ் அர்ஜுனா மறைத்துள்ளதாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்தும், அதை முறையாக பரிசீலிக்காமல் எனது ஆட்சேபனையை அவர் நிராகரித்துவிட்டார்.
தனது புகாரை நிராகரித்து தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும். அந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். சொத்து விவரங்களை மறைத்த விவகாரம் தொடர்பாக நான் அளித்த புகார் மீது முறையாக விசாரணை நடத்த தேர்தல் அதிகாரிக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.