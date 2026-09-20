பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலக பணிகளை அனுமதிக்கக்கூடாது: உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு
பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டால், ஏழை எளிய மக்களுக்கு வீடு வழங்கும் திட்டம் பாதிக்கப்படும் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 20, 2026 at 11:25 AM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் கட்டப்படவுள்ள புதிய தலைமை செயலக கட்டுமான பணிகளுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற த.வெ.க அரசு, சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில், 1,200 கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட முடிவு செய்தது.
இதற்கான அறிவிப்பை, சமீபத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் 110 விதியின் கீழ் சட்டப்பேரவையில் வெளியிட்டிருந்தார். அதில், பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்துக்குச் சொந்தமான 21.37 ஏக்கர் நிலத்தில், 1,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிய தலைமை செயலகம் அமைக்கப்பட உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதற்கான அரசாணை செப்டம்பர் 9 அன்று தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்புக்கு அரசியல் கட்சிகளும், மீனவர்களும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட தடை விதிக்க கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், கோடம்பாக்கத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ். தமிழ்வேந்தன் என்பவர் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
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அந்த மனுவில், தமிழ்நாடு அரசு நிதி நெருக்கடியில் உள்ளதாக, தற்போதைய த.வெ.க தலைமையிலான அரசு அறிவித்து உள்ளது. அவ்வாறு இருக்கும்போது, புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கு 1,200 கோடி செலவு செய்வதை விட, புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில், தற்போது இயங்கி வரும் தலைமை செயலக கட்டடத்தைப் புதுப்பித்து பயன்படுத்தினால், இவ்வளவு பெரிய தொகை செலவாகாது, மக்களின் வரிப்பணமும் வீணாகாது என மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம், உயர் நீதிமன்றம், பேருந்து நிலையம், அரசு பொது மருத்துவமனை போன்றவற்றுக்கு அருகில் உள்ள தலைமை செயலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டால், பொது மக்கள் வந்து செல்வது மிகவும் கடினமாகிவிடும். பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டால், ஏழை எளிய மக்களுக்கு வீடு வழங்கும் திட்டம் பாதிக்கப்படும்.
அங்குள்ள மீனவர்களின் நலனும் பாதிக்கப்படும். எனவே, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் கட்டும் திட்டத்தை கைவிட கோரி, செப்.12ல் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலர், பொது பணித்துறை தலைமை பொறியாளர், வீட்டு வசதி வாரிய தலைவர் ஆகியோருக்கு மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கை இல்லை” என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனவே, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் கட்டும் திட்டத்தை கைவிடும்படி உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், இந்த வழக்கில் தீர்வு எட்டும் வரை, தலைமை செயலக கட்டுமான பணிக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு, விரைவில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என எதிர்பர்க்கப்படுகிறது.