வேட்புமனுவில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், பாஜக வானதி சீனிவாசன் சொத்து விவரங்கள் மறைப்பு? - விசாரணைக்கு உத்தரவிடக்கோரி மனு

வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா, பாஜக தமிழிசை செளந்தரராஜன் ஆகியோருக்கு எதிராக ஏற்கெனவே உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
Published : April 17, 2026 at 4:53 PM IST

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், பாஜகவின் கோவை வடக்கு தொகுதி வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாகக் கூறி, இதுகுறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், தங்களது சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை வேட்பு மனுவில் படிவம் 26இல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் ஒவ்வொரு தேர்தலின்போதும் நட்சத்திர வேப்டாளர்களின் சொத்து விவரங்கள் பேசுபொருளாவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தங்களது சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை வேட்புமனுக்களில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். அதில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோரின் சொத்து விவரங்கள் பேசுபொருளாகின.

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அக்கட்சியின் முக்கிய வேட்பாளர்களில் ஒருவரான ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் தங்களது சொத்து விவரங்களை மறைத்திருப்பதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அவர்களைத் தொடர்ந்து, தற்போது சென்னை ராயபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரான ஜெயக்குமார், விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரான சி.வி.சண்முகம், மதுரை திருமங்கலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.பி.உதயகுமார், திண்டுக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் தங்கமணி, கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் தங்களுடைய சொத்து விவரங்களை மறைத்துள்ளதாகக் கூறி அந்தந்த தொகுதி வாக்காளர்கள் சிலரின் சார்பில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அந்த மனுக்களில், வேட்புமனுக்களில் சொத்து விவரங்களை மறைத்த விவகாரம் தொடர்பாக வருமான வரித்துறை இயக்குநர் விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா, பாஜக தமிழிசை செளந்தரராஜன் ஆகியோருக்கு எதிராக ஏற்கெனவே உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதும் தற்போது மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி அமர்வில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

