வனப்பகுதியில் வசிப்பவர்களை அகற்ற தடைக்கோரிய மனு தள்ளுபடி
அனைவரும் பழங்குடியினர் அல்ல, அணைக்கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் என்று அரசுத் தரப்பில் வாதங்கள் முன் வைக்கப்பட்டன.
Published : August 6, 2026 at 11:03 PM IST
திருநெல்வேலி: மேலணை கரையான் பகுதியில் வசித்து வருபவர்களை, அங்கிருந்து வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு தடைக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அப்பர்டேமைச் சேர்ந்த வைரமணி என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கினைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "கரையான் மேலணை பகுதியில் 98 குடும்பங்கள் பல தலைமுறைகளாக வனவாசிகளாக வாழ்ந்து வருகின்றோம். வனத்துறையினர் இப்பகுதியை ஆய்வு செய்து அங்கிருந்து எங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். இது எங்கள் உரிமையைப் பறிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே, திருநெல்வேலி,பாபநாசம், மேலணை கரையான் பகுதியில் வசித்து வரும் வனவாசிகளுக்கு, குடியிருப்பு மற்றும் நில உரிமைகளை வழங்குவதோடு அங்கிருந்து வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஆக.06) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அனைவரும் பழங்குடியினர் அல்ல. அணைக்கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள். நீதிமன்றமும் ஏற்கனவே அங்கிருந்து அவர்களை அகற்ற உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது" என்று வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரரின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
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