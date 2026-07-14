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கோயில் நிலங்களை பட்டா மாறுதல் செய்யும் விவகாரம்: அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கில் காரசார விவாதம்

50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செட்டில்மென்ட் பட்டா வழங்கப்பட்டவர்களின் கோரிக்கை அடிப்படையிலேயே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கோயில் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 6:21 PM IST

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மதுரை: கரூர் கோயில் நிலங்களை பட்டா மாறுதல் செய்ய அனுமதிக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய மனு மீதான விசாரணையை ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன். திருத்தொண்டர்கள் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலரான இவர், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில், "கரூர் மாவட்டம், அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், அருள்மிகு கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயில் உள்ளிட்டவற்றுக்கு சொந்தமாக 15 கிராமங்களில் உள்ள 3,084.95 ஏக்கர் நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்ய மாவட்ட பதிவுத்துறை தடை விதித்திருந்தது.

நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் வழங்கிய மனுவின் அடிப்படையில், பதிவுத்துறை விதித்திருந்த தடையை நீக்கி கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இத்தகைய உத்தரவால் முன் அனுமதி பெறாமல் கோயில் நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்யும் சூழல் தற்போது உருவாகி உள்ளது. எனவே பதிவுத்துறை விதித்திருந்த தடையை நீக்கி, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (ஜூலை 14) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், கரூர் மாவட்ட இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஆகிய மூவரும் ஒரே நாளில் தடை உத்தரவை நீக்கி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார்கள்" என்கிற வாதம் முன் வைக்கப்பட்டது.

இதற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக அரசுத்தரப்பில், "20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சில இனாம் நிலங்கள் கோவில்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. 1965-67 ஆம் ஆண்டுகளில் ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு, பலருக்கு மாற்றியும் விற்பனை செய்யபட்டது. இதுதொடர்பாக விசாரித்ததில், 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மனு அளித்த நபர்கள் அங்கு வசிப்பது தெரியவந்தது. அவர்கள் வழங்கிய கோரிக்கையின் அடிப்படையிலேயே தடை நீக்கப்பட்டது. கோவில் தரப்புடன் இணைந்தே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் தொடர்பில்லாத மூன்றாம் நபர் வழக்கு தொடர இயலாது. ஆகவே இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.

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தொடர்ந்து கோயில்களின் நிர்வாக தரப்பில், "50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செட்டில்மென்ட் பட்டா வழங்கப்பட்டவர்களின் கோரிக்கை அடிப்படையிலேயே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அனைத்து தரப்பு வாதத்தையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், சம்பந்தப்பட்ட நிலங்கள் யாருடைய பெயரில் உள்ளன? என்பது தொடர்பாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், தமிழக அரசுத் தரப்பில் ஜூலை 29 ஆம் தேதி விரிவான பதில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

கரூர் கோயில் நில விவகாரம்
TEMPLE LANDS
PATTA TRANSFER
KARUR INAM LAND
KARUR TEMPLE LANDS CASE

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