ETV Bharat / state

நாம் தமிழர் கட்சியின் விவசாயி சின்னத்தை முடக்கக்கோரிய மனு தள்ளுபடி

விதிகளின்படி, 'ஏர் உழவன்' சின்னத்தை தக்கவைத்துக் கொள்ள எந்த உரிமையும் அதற்கு இல்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நாம் தமிழர் கட்சியின் விவசாயி சின்னத்தை முடக்கக்கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சி கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் 8.18 சதவீத வாக்கைப் பெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து, மாநிலத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றக் கட்சியாக அது உருவெடுத்தது. மேலும், 'விவசாயி' (ஏர் கலப்பையுடன் கூடிய விவசாயி) சின்னத்தை அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியது.

இந்த நிலையில் ஜனதா கட்சி, தங்களின் 'ஏர் உழவன்' (ஏர் கலப்பை தூக்கி செல்லும் உழவன்) சின்னம் போல நாதக-வின் 'விவசாயி' சின்னம் காட்சியளிப்பதாகக் கூறி, அதை பயன்படுத்த அக்கட்சிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தது.

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (ஏப்ரல் 16) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஜனதா கட்சி சார்பில் "1977 ஆம் ஆண்டு முதல் 'ஏர் உழவன்' சின்னத்தை தேசிய கட்சியான ஜனதா கட்சி பயன்படுத்தி வருகிறது. தங்கள் சின்னத்தைப் போல இருக்கும் 'விவசாயி' சின்னம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது சம்பந்தமாக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அது பரிசீலிக்கப்படவில்லை. எனவே, நாதக-வினர் விவசாயி சின்னத்தை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக தேர்தல் ஆணையம், "ஜனதா கட்சி தற்போது அங்கீகாரத்தை இழந்துவிட்டதால், விதிகளின்படி, 'ஏர் உழவன்' சின்னத்தை தக்கவைத்துக் கொள்ள எந்த உரிமையும் அதற்கு இல்லை. உச்ச நீதிமன்றமும் இதை வலியுறுத்தி ஏற்கெனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது" என வாதிட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை சுட்டிக்காட்டி, ஏற்கெனவே அங்கீகாரத்தை இழந்த கட்சிக்கு சின்னத்தை தக்கவைக்க உரிமையில்லை என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் முந்தைய சின்னங்கள்:

நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 2024 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் மைக் சின்னமும், அதற்கு முன் கரும்பு விவசாயி சின்னமும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையிலேயே தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு, விவசாயி சின்னம் நிரந்தரமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

நாம் தமிழர் கட்சி விவசாயி சின்னம்
FARMER PLOUGH SYMBOL
NTK ELECTION SYMBOL
JANATA PARTY
MADRAS HIGH COURT DISMISSES PLEA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.