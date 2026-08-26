அத்திவரதரின் அனந்த சரஸ் குளத்தை திறக்க கோரிய மனு: கோயில் நிர்வாகத்திற்கு பறந்த உத்தரவு
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை சுட்டிக் காட்டி, கோரிக்கை குறித்து பரிசீலித்து முடிவெடுக்க கோயில் நிர்வாகத்துக்கு நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: ஆவணி அவிட்டத்தை முன்னிட்டு, அத்திவரதர் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அனந்த சரஸ் குளத்தை திறக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து பரிசீலித்து முடிவெடுக்கும்படி கோயில் நிர்வாகத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் அமைந்துள்ள அனந்த சரஸ் குளத்தில் உள்ள மண்டபத்தில் அனந்த சயன கோலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அத்திவரதர் 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வெளியே எடுக்கப்பட்டு, கோயில் வசந்த மண்டபத்தில் நின்ற கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார். பின்னர் மீண்டும் அனந்த சரஸ் குளத்தின் மண்டபத்தினுள் சயனக் கோலத்தில் வைக்கப்படுவார். பின்னர் அந்த குளத்துக்குள் யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
இந்த நிலையில், சின்ன காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த தத்தா தேசிக திருவம்சத்தார் சபை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், நாளை (ஆகஸ்ட் 27) ஆவணி அவிட்டம் முதல் தொடங்கும் சடங்குகளின் ஒரு பகுதியாக புனித நீராடுதல் உள்ளிட்ட சடங்குகளைச் செய்வதற்காக தங்கள் சபையினரையும், வேதபராயணகாரர்களையும், ஸ்தலத்தார்களையும் அவரவர் சடங்குகளை நிகழ்த்துவதற்காக, அனைத்து புனித நாட்களில் அனந்த சரஸ் குளத்தைத் திறந்து வைக்குமாறு தேவராஜ சுவாமி கோயில் நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 26) விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "முக்கிய நாட்களில் புனித நீராடும் வகையில் கோயில் குளத்தை திறக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதை நிர்வாகம் பொருட்படுத்தாமல், குளத்தை மூடிவிட்டதாகவும், இதனால் அடிப்படை மத உரிமைகள் தடுக்கப்படுகிறது" என குற்றம் சாட்டினார்.
இதையடுத்து கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில், "முக்கிய நாட்களில் புனித நீராடுவதற்காக அனுமதி வழங்கினால் ஏராளமான மக்கள் கூடும் சூழல் உருவாகும். அதனால், அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஆகையால், அனந்த சரஸ் குளத்தை திறக்க இயலாது என வாதிடப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, புனித நாட்களில் அனந்த சரஸ் குளத்தை திறக்கலாம் என கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை சுட்டிக்காட்டி, குளத்தை திறக்கக் கோரி மனுதாரர் சபை அளித்த கோரிக்கையை பரிசீலித்து, தகுந்த உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டுமென தேவராஜ சுவாமி கோயில் நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.