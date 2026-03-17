எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான வழக்கில் தொடர்புடைய நிறுவனத்தின் மனு தள்ளுபடி
முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான 92 கோடி ரூபாய் டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில், மனுதாரரின் வரதன் இன்ப்ரா நிறுவனமும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : March 17, 2026 at 7:59 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான மாநகராட்சி ஒப்பந்த முறைகேடு வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள நிறுவனத்துக்கு சேர வேண்டிய ரூ.28 லட்சம் ஒப்பந்த தொகையை வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
கோவை பீளமேடு புதூரை சேர்ந்த வரதன் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், 'சென்னை மாநகராட்சியின் முதல் வகுப்பு ஒப்பந்ததாரராக, அரசுத் துறைகள் மற்றும் பல்வேறு மாநகராட்சி தொடர்பான ஒப்பந்த பணிகளை தங்கள் நிறுவனம் செய்து வருகிறது. தங்கள் நிறுவனத்தின் மீது எந்த குறையும் இல்லாத நிலையில், கடந்த 2018ம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி வாகனங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் கருவிகள் பொருத்தும் பணிக்கான ஒப்பந்த தொகையில் 28 லட்சம் ரூபாயை தற்போது வரை நிலுவையில் வைத்துள்ளது. நிலுவைத் தொகையை கேட்டு பலமுறை கடிதம் அனுப்பியும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை.
இதுதொடர்பாக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்த போது, கோப்புகள் அனைத்தும் முன்னாள் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் விசாரணையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, தங்கள் நிறுவனத்துக்கு செலுத்தவேண்டிய ஒப்பந்த நிலுவைத்தொகையை வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் முன்வைத்த வாதம்:
முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான 92 கோடி ரூபாய் டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில், மனுதாரரின் நிறுவனமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இரு வழக்குகளின் குற்றப்பத்திரிகைகளில் வரதன் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. அதன் காரணமாக நிலுவைத்தொகை 28 லட்சம் ரூபாயை இன்னும் செலுத்தவில்லை. மேலும், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி மீதான இரு வழக்குகளில் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அந்த குற்றப்பத்திரிகைகளும் பரீசிலனையில் உள்ளன என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை வாபஸ் பெறுவதாக சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதி, முறைகேடு வழக்கை விசாரித்து வரும் விசாரணை நீதிமன்றம் தான் இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க முடியும் என தெரிவித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.