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வெறும் நான்கு ஆசிரியர்களுடன் இயக்கும் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி - ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த நீலகிரி மக்கள்

ஓடக்காடு அரசு நடுநிலைப்பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் கிடையாது என்றும் நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 6:27 PM IST

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நீலகிரி: அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகை அடுத்த மார்லி மந்து ஓடக்காடு பகுதியில் 4,000 குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் 1- ஆம் வகுப்பு முதல் 8- ஆம் வகுப்பு வரை உள்ளது. இந்த பள்ளியில் 100- க்கு மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வரும் நிலையில் மொத்தமாகவே நான்கு ஆசிரியர்கள் தான் உள்ளனர்.

கல்விப் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆசிரியர்கள் போதியளவில் இல்லை என்பதால் அவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, இப்பள்ளியில் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தக்கோரி உதகமண்டலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகி செல்வம்
நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகி செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நீலகிரி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறையின் நிர்வாகி செல்வம், "இந்த விவகாரத்தில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக மனு அளித்துள்ளோம். ஓடக்காடு பகுதியில் இயங்கி வரும் நடுநிலைப் பள்ளியில் 70 முதல் 80 மாணவ, மாணவிகள் பயிலும் நிலையில் நான்கு ஆசிரியர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். இரண்டு ஆசிரியர்கள் விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டால் மற்ற இரண்டு ஆசிரியர்களாலும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பாடம் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அவர் மேலும் கூறும்போது, " இந்த அரசு நடுநிலைப்பள்ளி 18 கிராமங்களுக்குள் பொதுவாக இருக்கிறது. ஆனால் இங்கு எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தருவதில்லை. கல்வித்துறையில் என்ன செய்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை. நாங்கள் கேட்பது ஆசிரியர்களை அதிகப்படுத்துங்கள் என்பது தான்.

மேலும் சம்மந்தப்பட்ட அரசு நடுநிலைப்பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் கிடையாது. அதற்கும் மனு கொடுத்துள்ளோம். மாவட்ட நிர்வாகம் எதையும் கண்டுக்கொள்ளவில்லை. எனவே மாவட்ட ஆட்சியரை நாங்கள் நேரில் சந்தித்து பள்ளி மாணவர்களின் எதிர்காலம் கருதி ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டோம்.

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அரசுப் பள்ளி என்று இருந்தால் மட்டும் போதாது, அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். சம்மந்தப்பட்ட அரசுப் பள்ளியில் காலை உணவுத் திட்டம் முறையாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

நீலகிரி மாவட்டம்
அரசு நடுநிலைப்பள்ளி
TEACHERS
NAAM TAMILAR KATCHI
NILGIRIS COLLECTOR OFFICE

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