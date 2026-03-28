வாக்களித்ததை உறுதி செய்யும் குறுஞ்செய்தி - நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
வாக்காளரின் அலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி வரும் (vote confirmation sms) திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டுமென தேர்தல் ஆணையத்திடம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : March 28, 2026 at 2:14 PM IST
சென்னை: தேர்தலில் வாக்களித்ததை உறுதி செய்யும் வகையில் வாக்காளர்களின் செல்போன்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்புவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரேசன் பொருட்கள் வாங்கும் போதும், எரிவாயு சிலிண்டர் பதிவு செய்யும் போதும், வங்கி பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளும் போதும் அதனை உறுதிப்படுத்தவும், வெளிப்படைத் தன்மைக்கு பொறுப்பேற்கும் வகையிலும் உடனடியாக பயனாளரின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.
அதே போல் வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்குப்பதிவில் முறைகேடுகள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில், ஒருவர் தன் வாக்கை பதிவு செய்தவுடன் அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், வாக்காளரின் அலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி வரும் (vote confirmation sms) திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், கள்ள வாக்குகள் பதிவாவதை தடுக்கும் வகையில், குறுஞ்செய்தி அனுப்புவதை உறுதிப்படுத்தும் இந்த நடைமுறை குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக முதலில் கூறிய தேர்தல் ஆணையம் அதன் பின்னர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எனவே, 2024 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மற்றும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அளித்த மனுக்கள் மீது இந்திய தேர்தல் ஆணையமோ அல்லது தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியோ எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தேவையான தகுந்த உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு இசை வேளாளர்கள் இளைஞர் நலச் சங்கத்தின் தலைவர் கே.ஆர். குகேஷ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி தலைமையிலான அமர்வில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை மறுநாள் அதாவது திங்கட்கிழமை (மார்ச் 30) தொடங்குகிறது. மேலும், ஏப்ரல் 23-ந் தேதி பதிவான வாக்குகள் மே 4-ந் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.