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தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜிநாமா ஏற்புக்கு எதிராக வழக்கு

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அளித்த ராஜிநாமா கடித்தை சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் ஏற்றுக் கொண்ட பின்னர், அத்தொகுதிகள் காலியாகவுள்ளதாக அரசிதழில் வெளியாகின.

சபாநாயகரிடம் ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கிய அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்
சபாநாயகரிடம் ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கிய அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 5:28 PM IST

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சென்னை: தகுதி நீக்கத்தை தவிர்க்க தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்று பிறப்பித்த உத்தரவுகளை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி, தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. திமுக 59 இடங்களையும், அதிமுக 47 இடங்களையும் கைப்பற்றின. திமுக கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன், தவெக ஆட்சியமைத்தது. மே 10-ம் தேதி தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு முதலமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சட்டப் பேரவையில் மே 13ஆம் தேதி பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பின் போது, அதிமுக எல்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவுடன் தவெக அரசு வெற்றி பெற்றது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள், தவெக-வுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

அவர்களுக்கு எதிராக கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சபாநாயகரிடம் மனு அளித்திருந்தார். இந்த சூழ்நிலையில், மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ. மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்தியபாமா ஆகியோர் தங்கள் எம்.எல்.ஏ. பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தவெக-வில் இணைந்தனர். அவர்களின் ராஜிநாமா கடிதங்களை அன்றைய தினமே சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டார். இதுகுறித்த அறிவிப்பு அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டது.

தகுதி நீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்த போது, மூன்று அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்ற உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த மனுவில், தகுதி நீக்க நடவடிக்கைகள் நிலுவையில் உள்ள போது, அதனை தவிர்க்கும் வகையில் எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜிநாமா செய்ததை ஏற்க முடியுமா என்ற அரசியல் சாசன பிரிவு 105-ல் கேள்வி எழுந்துள்ளதாகவும், ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்றுக் கொண்டது, கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தையும், மக்கள் தீர்ப்பையும் நீர்த்துப் போகச் செய்யும் வகையில் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கட்சித் தாவல், ராஜிநாமா காரணமாக அடுத்தடுத்து தேர்தல்கள் நடத்த வேண்டியுள்ளதால் அரசுக்கு கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது எனவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மூன்று எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமாவை ஏற்று சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரிய மனுக்களை விசாரித்து, விரைந்து முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இவர்கள் மூன்று பேரை அடுத்து அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையாவும் பதவியை ராஜிநாமா செய்து, தவெகவில் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MLA RESIGNATION CASE
MADRAS HIGH COURT
ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
தவெகவில் இணைந்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
MLA RESIGNS CASE AT MHC

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