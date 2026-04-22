அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்களை வேறு பணிகளில் ஈடுபடுத்துவதை தடுக்க கோரி வழக்கு
ஆயிரக்கணக்கான பேருந்து ஓட்டுநர்களும், நடத்துநர்களும் வேறு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதால், மீதமுள்ள ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகரித்து அவர்கள் அதிக நேரம் வேலை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 4:56 PM IST
மதுரை: அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களை வேறு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதை தடுக்க கோரிய வழக்கில், தமிழ்நாடு அரசு பதில் அளிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்து ஊழியர் கூட்டமைப்பு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது.
அந்த மனுவில், 'அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களை அவர்களுக்கான பணிகளில் ஈடுபடுத்தாமல், அலுவலக வேலை உள்ளிட்ட “வேறு பணிகளில்” ஈடுபடுத்தி சம்பளம் வழங்குவது சட்ட விரோதமான செயலாகும்.
கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அரசாணைகள் மற்றும் 1995, 2005ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தங்களின்படி, அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களை வேறு பணிகளில் ஈடுபடுத்துவது விதிமுறைகளுக்கு முரணானதாகும்.
ஆயிரக்கணக்கான பேருந்து ஓட்டுநர்களும், நடத்துநர்களும் “வேறு பணிகளில்” ஈடுபடுத்தப்படுவதால், மீதமுள்ள ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகரித்து அவர்கள் அதிக நேரம் வேலை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் அரசு நிதி இழப்பு ஏற்படுவதுடன் பணியாளர்களின் உரிமைகளும் மீறப்படுகின்றன.
எனவே, அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களை அவர்களின் இயல்பான பணிகளில் மட்டுமே ஈடுபடுத்த உத்தரவிட வேண்டும்' என்று அந்த மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ் குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த மனு மீது தமிழ்நாடு அரசின் போக்குவரத்துத் துறை, தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்கள் ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.