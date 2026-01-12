காவலர்களுக்கு 8 மணிநேர பணி: தமிழக அரசு விளக்கமளிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

ETV Bharat / state

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையிலான நிபுணர் குழுவை அமைத்து 2010 முதல் 2025 வரை பட்டாலியன் காவல் துறையினருக்கென ஒதுக்கப்பட்ட நிதி தொடர்பாக விரிவான ஆய்வை நடத்த வேண்டும் எனவும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: தமிழக காவல்துறையினருக்கு 8 மணி நேர வேலையை அமல்படுத்த உத்தரவிடக்கோரிய வழக்கில், தமிழக அரசு விளக்கமளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

காவலர் குடும்ப நல அறக்கட்டளையின் தலைவர் சத்யபிரியா என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், "2010 முதல் 2025 வரை பட்டாலியன் காவல் துறையினருக்கென ஒதுக்கப்பட்ட நிதி தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையிலான நிபுணர் குழுவை அமைத்து விரிவான ஆய்வு நடத்த வேண்டும். அதன் அடிப்படையில், பட்டாலியன்களை சட்ட ஒழுங்கு காவல்துறையினரோடு இணைத்து பயன்படுத்துவது தொடர்பாக முடிவெடுக்கவும், தமிழக காவல்துறையினருக்கு 8 மணி நேர வேலையையும், பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு முறையையும் அமல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும்" எனவும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கானது நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சீருடையை கூட ஒரு குறிப்பிட்ட கடையில்தான் வாங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட பட்டாலியன் காவல்துறையின் நடைமுறை, பிற மாநிலங்களில் இல்லாத போது, தமிழகத்தில் மட்டுமே நடைமுறையில் உள்ளது. அவர்களின் திறன் முழுமையாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "வழக்கு தொடர்பாக தமிழக அரசு உரிய விளக்கம் அளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஜனவரி 28ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

