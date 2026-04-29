சித்திரை திருவிழாவில் அநாகரிக செயல்களில் ஈடுபடுவோரை கைது செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு

கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தின்போது அநாகரிமான செயல்களில் ஈடுபடுவதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது என்று நீதிபதி கருத்து தெரிவித்தார்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 29, 2026 at 4:12 PM IST

மதுரை: கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வின்போது காலணி வீசுவது போன்ற அநாகரிகமான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல் துறைக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, மதுரையைச் சேர்ந்த சுந்தரவடிவேல் என்ற வழக்கறிஞர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "மதுரையில் நடைபெறும் சித்திரை திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இதில், கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம், திருவிழாவின் முத்திரை பதிக்கும் நிகழ்ச்சியாகும். இந்த நிகழ்ச்சியில் பல லட்சம் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள்.

கடந்த ஆண்டு கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது பக்தர்கள் மீது சிலர் திட்டமிட்டு காலணிகளை வீசினர். இதனால் பக்தர்களிடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலும் ஏற்பட்டது. அவ்வாறு வீசப்படும் காலணிகளால், பக்தர்களும் கடவுள் வேடமிட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்துபவர்களும் அவமரியாதை செய்யப்படுகின்றனர்.

சிலரின் இத்தகைய செயல்பாடு மதுரை, சித்திரை திருவிழாவிற்கு வரும் வெளிமாவட்ட பக்தர்கள் மனதிலும் வெளிநாட்டு பக்தர்கள் மனதிலும் மதுரையைப் பற்றிய மிகவும் தாழ்வான ஒரு அபிப்ராயத்தை உருவாக்கும். இவ்வாறு செயல்படும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி காவல் துறையிடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

எனவே, கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தின்போது இதுபோன்று அநாகரிகமான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதி விக்டோரியா கெளரி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்திற்காக 3,000 போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற அநாகரிகமான செயல்களில் ஈடுபடுவோர் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் கண்டறியப்பட்டு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி, "கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தின்போது அநாகரிகமான செயல்களில் ஈடுபடுவது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தின்போது இதுபோன்ற அநாகரிமான செயல்களை யார் செய்தாலும் அவர்களை உடனடியாக கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது கைது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 7 கிலோ மீட்டருக்கு அதிரடிப்படை போலீசார் தொடர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

