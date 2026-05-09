ஒரு வாக்கில் வென்ற தவெக வேட்பாளர் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்க தடை கோரி வழக்கு: நாளை விசாரணை
Published : May 9, 2026 at 10:30 PM IST
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த 4ஆம் தேதி வெளியானது. இதில் திமுக, அதிமுக ஆகிய பிரதான கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி தவெக பெரும்பான்மையான தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. முதலமைச்சர் உட்பட பல திமுக அமைச்சர்களே தவெக வேட்பாளர்களிடம் தோல்வியை தழுவினர். குறிப்பாக திருப்பத்தூரில் முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அவர் சுமார் 83,374 வாக்குகளைப் பெற்றிருந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி ஒரு வாக்குகள் கூடுதலாக, அதாவது 83,375 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இந்நிலையில், மறுவாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நாளை புதிய அரசு பதவியேற்கவுள்ள நிலையில், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்க தடை விதிக்க கோரிய வழக்கு நாளை காலை 10 மணிக்கு அவசர வழக்காக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படவுள்ளது.