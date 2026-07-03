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ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு - ஸ்டாலின் உடனான ஆலோசனைக்குப் பின் ஆர்.எஸ்.பாரதி தகவல்

கரூர் வழக்கில் ஆதவ் அர்ஜுனா (A2), புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் (A3), ஜெகதீஷ் பழனிச்சாமி உள்ளிட்டோர் இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களாக உள்ளதாக ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 3:45 PM IST

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சென்னை: கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக திமுக சார்பில் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை அண்ணா அறிவாலயத்தில் சந்தித்த பின்னர், திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் அண்மையில் வெளியிட்ட கருத்துகளுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த அவர், கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துகள் பொறுப்பற்றவை என்றும், சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய விஜய், தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்பும் நோக்கில் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார். கரூர் தொகுதியின் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ள நிலையில், அந்த தொகுதியில் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் முயற்சியாக இந்த கருத்துகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

கரூர் சம்பவம் நடைபெற்றபோது அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரவோடு இரவாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார். முதல்வரின் செயல்பாட்டை அரசியல் தெரிந்தவர்களும், மனசாட்சி உள்ளவர்களும் பாராட்டினார்கள். அதே நேரத்தில், ஆபத்து நேரத்தில் விஜய் முகத்தை மறைத்தபடி கரூரில் இருந்து விமானத்தில் சென்னை திரும்பிச் சென்ற சம்பவத்தை மக்கள் மறக்கவில்லை" என்றார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கரூர் வழக்கில் திமுக ஆட்சிக்காலத்திலேயே சிறப்பு புலனாய்வு குழு (SIT) அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அப்போது நியமிக்கப்பட்ட அதே அதிகாரியையே தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது உளவுத்துறை (Intelligence) பொறுப்பில் நியமித்திருப்பது, அன்றைய விசாரணை நடுநிலையாக நடைபெற்றதற்கான சான்றாக உள்ளது. இருப்பினும், எதிர்க்கட்சிகள் கோரியதன் பேரில் சிபிஐ விசாரணைக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டு, தற்போது அந்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஆதவ் அர்ஜுனா, சிபிஐ விசாரணை உச்சநீதிமன்ற கண்காணிப்பில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், விசாரணையை பாதிக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார். மேலும், ஆதவ் அர்ஜுனா (A2), புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் (A3), ஜெகதீஷ் பழனிச்சாமி உள்ளிட்டோர் இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களாக உள்ளார்கள். இதனால், உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக சார்பில் Implead Petition தாக்கல் செய்ய இருக்கிறோம். ஆதவ் அர்ஜுனா மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு (Contempt Proceedings) நடவடிக்கை எடுக்கவும், தனி மனு தாக்கல் செய்யப்படும்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "ஆதவ் அர்ஜுனா குடும்பத்தினர் மீது கேரளாவில் லாட்டரி முறைகேடு தொடர்பாக ரூ.928 கோடி மதிப்பிலான வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. அவரது மனைவியும் அந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக இருக்கிறார். இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டவர்கள் திமுக மீது குற்றம் சுமத்துவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதற்கு சட்டரீதியான பதில் அளிக்கப்படும்" என்றார்.

முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான கைது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த ஆர்.எஸ்.பாரதி, "அவதூறு வழக்குகளில் கைது செய்வது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் வழக்கமல்ல. ஜெயலலிதா மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சிக்காலங்களிலும் திமுக தலைவர்கள் மீது பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவதூறு வழக்குகளில் கைது செய்யப்படவில்லை. ஆனால், தன்னுடைய தொகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது சர்வாதிகாரத்தின் உச்சம். இதை சட்டரீதியாக சந்திப்போம்" என்றார்.

TAGGED:

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AADHAV ARJUNA
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ஆதவ் அர்ஜுனா
R S BHARATHI

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