கும்பகோணத்தில் கோயில் குளத்தை காணவில்லை - நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
மகாமகம் திருவிழா குறித்து அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் ஒன்றிணைந்து ஆய்வு நடத்தி அரசின் திட்டமிடல் என்ன? என்பது குறித்து 30 நாட்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 8:03 AM IST
மதுரை: கும்பகோணத்தில் மகாமகம் கும்பமேளாவின் முக்கிய கோயில் குளமான சோமேஸ்வரர் கோயில் குளத்தை காணவில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள கும்பகோணம் மகாமகம் திருவிழாவை ஒன்றிய, மாநில அரசுகள் முன்கூட்டியே முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் திருத்தொண்டர் சபை அறங்காலவர் ராதாகிருஷ்ணன் என்பது மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், “கும்பகோணம் மகாமகத் திருவிழா 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆன்மிகத் திருவிழாவாகும். கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகாமகத் திருவிழாவில் சுமார் 45 லட்சம் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். அடுத்து, 2028-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் நடைபெறவுள்ள மகாமகத் திருவிழாவில் சுமார் ஒரு கோடி பக்தர்கள் வரை பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, இவ்வளவு அதிகமான பக்தர்கள் கூடும் நிகழ்வில் கூட்ட நெரிசல், உயிரிழப்புகள், போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளிட்ட அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க முன்கூட்டியே விரிவான திட்டமிடல் அவசியம். காவல்துறை பாதுகாப்பு, கூட்ட மேலாண்மை, மருத்துவ வசதிகள், ஆம்புலன்ஸ் சேவை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள், குடிநீர், சுகாதாரம், போக்குவரத்து, தங்குமிட வசதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்மட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை அமைத்து, ஒவ்வொரு துறைக்கும் தனித்தனிப் பொறுப்புகளை வழங்கிட வேண்டும்.
இதுதொடர்பாக நான் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, 2028 மகாமகம் திருவிழாவை பாதுகாப்பாகவும், எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் இன்றியும் நடத்துவதற்கு விரிவான செயல் திட்டத்தைத் தயாரித்து, காலவரையறைக்குள் முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ள மத்திய, மாநில அரசுகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என கூறியிருந்தார்.
இந்த மனுவானது நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
விசாரணையின்போது ஆஜரான மனுதாரர் ராதாகிருஷ்ணன், “இந்த நிகழ்விற்கு ஒரு கோடி மக்கள் வருவதாக அரசு திட்டமிட்ட்டுள்ளது. ஆனால் அதற்கான ஏற்பாடுகளை இதுவரை துவங்கவில்லை. குறிப்பாக, மகாமகம் கும்பமேளாவின் முக்கிய கோயில் குளமான சோமேஸ்வரர் கோயில் குளத்தை காணவில்லை. இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கு அரசு தரப்பில் ஆக்கிரமிப்புதாரர்களுக்கு இன்னும் நோட்டீஸ் கூட வழங்கவில்லை” என தெரிவித்தார்.
இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், “மனுதாரர் குறிப்பிடும் படி அரசு தற்போது இதற்கான ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கினால்தான் அனைத்து பணிகளையும் முடிக்க முடியும். மேலும், குளம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் தெரிவித்துள்ளார். இதையெல்லாம் முறைப்படி நோட்டீஸ் வழங்கி மீட்க வேண்டும். எனவே இந்த விவகாரத்தில் அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் ஒன்றிணைந்து அரசின் திட்டமிடல் என்ன என்பது குறித்து 30 நாட்களில் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்” என உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை ஒத்தி வைத்துள்ளனர்.