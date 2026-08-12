தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மனு தாக்கல்
நிராகரிப்பு மனுவிற்கு பதிலளிக்க தேர்தல் வழக்கை தொடர்ந்த அதிமுக வேட்பாளர் வி.பி.பிரபுவிற்கு உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை வருகின்ற ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : August 12, 2026 at 10:37 PM IST
சென்னை: தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தாக்கல் செய்த மனுவிற்கு பதிலளிக்க அதிமுக வேட்பாளர் பிரபுவிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடைபெற்று முடிந்த 17 ஆவது சட்டமன்ற தேர்தலில், ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 16,620 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் என். நல்லசிவத்தை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.
இதேபோல், அதிமுக சார்பில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட வி.பி.பிரபு 56,232 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். இதையடுத்து, அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி அதிமுக வேட்பாளர் பிரபு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அமைச்சர் செங்கோட்டையன், வழக்கறிஞர் உரிமம் காலாவதியான நோட்டரியிடம் இருந்து பிரமாணப் பத்திரத்துக்கான சான்று வாங்கி சமர்பித்ததாகவும், இத்தகைய வேட்புமனுவை சரிபார்க்காமல் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக் கொண்டது முறையற்றது என்றும், ஆகையால், செங்கோட்டையனின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என வி.பி.பிரபு அவரது மனுவில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தேர்தல் வழக்கு குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
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இந்நிலையில், இவ்வழக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 12) நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "தனக்கெதிராக தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, அந்த நிராகரிப்பு மனுவிற்கு பதிலளிக்க தேர்தல் வழக்கை தொடர்ந்த அதிமுக வேட்பாளர் வி.பி.பிரபுவிற்கு உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை வருகின்ற ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.