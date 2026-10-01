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முன்னாள் எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி - தேர்தல் வழக்கில் நீதிமன்றம் உத்தரவு

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என்ற வழக்கு விசாரணையில் உள்ள நிலையில், இசக்கி சுப்பையா தாக்கல் செய்துள்ள மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 1:53 PM IST

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சென்னை: தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த 17வது சட்டமன்ற தேர்தலில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட இசக்கி சுப்பையா தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரையை விட 10,245 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். பின்னர், பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தார்.

இதனிடையே இசக்கி சுப்பையாவின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி வாக்காளர் காந்திமதி நாதன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கில் பதிலளிக்கும்படி இசக்கி சுப்பையாவுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், தனக்கு எதிரான இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி இசக்கி சுப்பையா தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, வாக்காளர் காந்திமதி நாதனின் மனுவை நிராகரிக்க மறுத்து, இசக்கி சுப்பையாவின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். அதேசமயம், தேர்தல் வழக்கு தொடர்பான மனுவில், குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள சில பத்திகளை நீக்க வேண்டும் என்ற இசக்கி சுப்பையாவின் கோரிக்கையை ஏற்று, அந்த பத்திகளை நீக்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தக் கூடாது என்ற பொதுநல வழக்கு விசாரணையில் இருந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டுமென இசக்கி சுப்பையா தாக்கல் செய்துள்ள மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

முன்னதாக தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது, அதிமுகவின் கொறடா உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார் இசக்கி சுப்பையா. இதனால் கட்சித் தாவல் தடை சட்டம் 10-பிரிவின் கீழ் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த இசக்கி சுப்பையா உட்பட 25 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.

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இதையடுத்து மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 4 தொகுதிகளின் எம்.எல்.ஏக்கள் கடந்த மே 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவியை திடீரென ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ELECTION CASE
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
இசக்கி சுப்பையா
MADRAS HIGH COURT
ESAKKI SUBBIAH CASE

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